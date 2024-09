Insieme per la donazione, sindaci e artisti pronti a scendere in campo per celebrare i 30 anni dell’Avis di Vibo Valentia

Si è tenuta questa mattina, nella sala consiliare del Comune di Vibo Valentia, la conferenza stampa di presentazione della partita di calcio organizzata per celebrare i 30 anni della sezione Avis provinciale di Vibo Valentia. La “partita del cuore” si disputerà sabato 21 settembre 2024 alle ore 16.00 allo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia, tra i sindaci della provincia e una rappresentativa di artisti/professionisti del territorio.

Dopo i saluti istituzionali del presidente del consiglio Antonio Iannello, il sindaco Enzo Romeo, da padrone di casa, ha accolto tutti i rappresentanti dei partner e organizzatori dell’evento. “Il Comune – ha dichiarato il primo cittadino – non può che rafforzare l’idea e l’impegno per un’iniziativa che riteniamo possa diventare un evento almeno biennale. Da parte nostra massima collaborazione, non possiamo esimerci dal contribuire in questa opera di sensibilizzazione. Tra l’altro, la sezione vibonese dell’Avis ha una storia eccezionale, che dà lustro a tutta la provincia e alla regione Calabria”.

Da parte della presidente Avis Caterina Forelli un “ringraziamento a tutti i sindaci che hanno accolto con entusiasmo questa proposta, un’iniziativa pensata insieme all’amico Enzo Carone per promuovere la cultura del dono e della solidarietà. Lo sport è un veicolo davvero importante. Unisce tantissimo e contribuisce anche a diffondere questo messaggio. Trent’anni per noi sono importanti, sono stati anni in cui si siamo impegnati a dare l’esempio”.

Intervenuti anche Nicola Polistina, fondatore e presidente della Consulta giovanile dell’Avis, il regista tropeano Enzo Carone, co-organizzatore e curatore dei divertentissimi spot promozionali che sono diffusi sui social, e poi del delegato del Coni Michele La Rocca, del delegato Figc Enzo Insardà. Presenti in sala anche numerosi volontari ed una rappresentanza dei sindaci-calciatori.

L’ingresso alla partita è gratuito, ma come ha sottolineato la presidente Forelli, chi volesse sostenere le iniziative dell’Avis potrà effettuare una donazione volontaria che servirà a finanziare la ristrutturazione della nuova sede acquistata da poco, sita nel centro commerciale Le Cicale.

Prima del match, vi sarà un mini-torneo con la partecipazione delle squadre giovanili della Vibonese, della Bulldog e della squadra di Tropea.