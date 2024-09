Intimidazione a sindaco di San Gregorio d’Ippona, Mammoliti (Pd): “Non lasciamo soli gli amministratori”

“Esprimo vicinanza e solidarietà al Sindaco di San Gregorio d’Ippona e alla sua famiglia per l’atto intimidatorio subito dichiarandomi disponibile ad ogni collaborazione e partecipazione a eventuali iniziative utile che dovesse valutare di promuovere.

Non si possono lasciare soli i Sindaci e gli amministratori locali che rappresentano il fondamentale avamposto dello Stato nel territorio, mentre gli atti intimidatori che si registrano in Calabria sono costanti e in aumento.

Conosco il Sindaco Pasquale Farfaglia e ricordo che già nel passato è stato oggetto di intimidazione e ha saputo mantenere il suo costante impegno verso la Comunità che rappresenta .Auspico, quindi, una positiva reazione da parte delle forze politiche, sociali e istituzionali per respingere crescenti fenomeni di criminalità.

In tale direzione sono fiducioso nell’encomiabile lavoro delle forze dell’Ordine e della Magistratura che, ancora una volta, saranno in grado di rafforzare e potenziare il fondamentale presidio del territorio per garantire l’incolumità degli amministratori e di tutti i cittadini. Nessuna crescita civile e culturale e nessuno sviluppo sarà mai possibile nel nostro territorio e in Calabria senza la necessaria affermazione dello Stato di diritto e della Legalità”.

Lo afferma, in una nota, Raffaele Mammoliti, vicepresidente Commissione Bilancio r componente Direzione Nazionale Pd.