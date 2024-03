Turisti USA, ok collaborazione Tropea con Expedia e Visit Italy: obiettivo un milione di impression in 3 mesi

Per intercettare target di visitatori che dagli States guardano con interesse all’Italia e che nelle loro ricerche potrebbero essere accompagnati nella scelta della destinazione esperenziale, Tropea sceglie di affidarsi a Visit Italy, il primo canale di promozione indipendente dell’Italia nel mondo e ad Expedia, il comparatore turistico più utilizzato su scala mondiale (con 2 miliardi di euro di prenotazioni per soli hotel e quasi 6 milioni di arrivi nelle destinazioni italiane nel 2023). Con un obiettivo ben preciso: raggiungere 1 milione di impression e quindi potenziali viaggiatori distribuiti sui soli 5 mesi da febbraio a giugno, il periodo migliore per intercettare target di visitatori alto-spendenti.

“Le due collaborazioni – sottolinea il Sindaco Giovanni Macrì – sono legate a filo doppio. Se con Visit Italy si punta a migliorare la reputazione e a stuzzicare l’interesse per la destinazione esperenziale, con Expedia, piattaforma leader negli USA, si vuole concretizzare e trasformare in domanda e prenotazioni quella curiosità.

Solo fino a 4 anni fa – aggiunge – di visitatori statunitensi nella nostra destinazione non vi era traccia; se non qualche sporadica presenza. Oggi il target è in notevole crescita ed il Principato sta registrando un boom incredibile, in tutti i mesi dell’anno. I dati che rileviamo ed analizziamo con frequenza quasi mensile, ce lo confermano: Tropea è tra le destinazioni più ricercate, insieme a rinomate località turistiche italiane ed importanti città d’arte come Roma e Milano”.

Con una community online di oltre 3,1 milioni di viaggiatori; 5 milioni di utenti unici all’anno sul portale web; 525 milioni di visualizzazioni per i contenuti video, Visit Italy crea contenuti in diversi formati dedicati alla propria community. È una media company nata per raccontare l’eccellenza ed informare i viaggiatori sui migliori posti da non perdere di ogni territorio. Lo fa attraverso il portale web Visititaly.eu e tramite le piattaforme social più diffuse al mondo.

Le due realtà contribuiranno a veicolare l’immagine della destinazione esperenziale Tropea nel mondo e soprattutto negli USA attraverso campagne di promozione mirate.

Come funziona Expedia? Volo, hotel, noleggio auto, tutto attraverso un’unica piattaforma. Gli utenti atterrano sui siti del Gruppo per ispirarsi circa i loro viaggi futuri e prenotare. È altissima l’intenzione e altissima la probabilità che gli utenti che visitano i siti stiano programmando un viaggio a medio termine.

Secondo i dati di Expedia gli USA sono il primo mercato (41% dello share totale nel 2023, in crescita rispetto al 39% dello scorso anno e molto più alto dello share totale degli arrivi in Italia, che è al 15%), seguito da Italia (in flessione, 13% nel 22 e 12% nel 23) con Canada che sorpassa UK al 3° posto (7.5% vs 6% nel 22 e UK in leggera flessione dal 7.5% al 7%), sempre molto alto rispetto alla media paese (3.8% UK e 2% Canada).