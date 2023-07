Tropea con Russell Crowe sul settimanale F

Tutti pazzi per il Belpaese. Tra nord e sud, mare e musei, per i divi di Hollywood è fortissimo il richiamo delle acque cristalline del Mar Mediterraneo, ma anche l’occasione per concedersi qualche specialità nostrana. Quali sono le mete più in voga quest’anno? – C’è anche la destinazione turistico–esperenziale di Tropea tra quelle che la rivista nazionale di viaggi e lifestyle F (Cairo Editore), in edicola questa settimana, segnala ai suoi lettori.

“Atterrato col suo gruppo rock, l’attore Russell Crowe, 59 – si legge – si è lasciato incantare dalle bellezze della costa calabrese e ha chiesto ai follower di indovinare la location di questo scatto. La riconoscete? È l’incantevole Tropea”.

È con l’immagine dell’attore che ha vestito i panni del Gladiatore, che si immortala in un selfie con il tramonto ed il Santuario di Santa Maria dell’Isola alle spalle, ispiratore di meme e vignette, che Tropea viene contemplata tra le storiche ed iconiche destinazioni, ogni anno tappa di ospiti internazionali.

Da Leonardo di Caprio che ha scelto Capri e Firenze a Harrison Ford, l’Indiana Jones a Taormina per il Festival del Cinema, passando dalla tennista Serena Williams che ha preferito l’Emilia Romagna con Bologna per la sua pausa.