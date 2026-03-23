Referendum giustizia, in Calabria solo a Reggio prevale il “Sì”: i dati definitivi in provincia e città

Si chiude lo scrutinio del referendum sulla giustizia nella provincia di Reggio Calabria, dove il “Sì” si afferma sul “No”.
Con tutte le 676 sezioni scrutinate, il “Sì” raccoglie 104.197 voti, pari al 53,10%, mentre il “No” si ferma a 92.031 preferenze (46,90%). L’affluenza si attesta al 49,04%, con 197.774 votanti su un totale di 403.318 elettori.
Nel dettaglio del comune capoluogo, Reggio di Calabria, il risultato appare molto più equilibrato. Anche qui il “Sì” prevale, ma con uno scarto ridotto: 35.880 voti (50,81%) contro 34.741 del “No” (49,19%). In questo caso, la partecipazione risulta più alta rispetto al dato provinciale, raggiungendo il 53,55% (71.047 votanti su 132.673 elettori).
Il quadro complessivo evidenzia dunque una maggiore propensione al “Sì” nell’area metropolitana, con un consenso più ampio nei centri della provincia rispetto al capoluogo, dove il confronto resta serrato fino all’ultimo voto.
Tra le eccezioni, Gerace, paese natale dell’attuale procuratore di Napoli Nicola Gratteri, dove si registra la netta vittoria del No al referendum sulla giustizia. Nel piccolo paese del reggino di poco più di 2.000 abitanti, ha votato il 51,62% degli aventi diritto. A scrutinio ultimato il No ha ottenuto il 67,38% dei consensi contro il 32,62% del Sì.