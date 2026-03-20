“Università Svelate” entra nel vivo a Reggio Calabria tra cultura, sport e orientamento

Entra nel vivo Università Svelate la Giornata Nazionale delle Università istituita dalla CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) e dall’ ANCI (Associazione dei Comuni Italiani) che vede protagonista l’Università Mediterranea di Reggio Calabria e che si concluderà il prossimo 27 marzo

Tra i momenti più qualificanti della giornata di oggi, arricchita da una ricca partecipazione di studenti è stata l’inaugurazione della mostra del maestro reggino Natino Chirico “Lo Sport è Valore”, che sarà fruibile presso la Cittadella anche la prossima settimana. Questa mostra, ha introdotto il Rettore Giuseppe Zimbalatti, “vuole rappresentare il valore più autentico dello sport, slancio e sprone alla vita. Quel dinamismo che coglie l’uomo nel suo divenire e nel suo proporsi alla collettività, che lo proietta alle sfide da affrontare, nel rispetto del prossimo e delle regole.

L’evento duemila ventisei di Università Svelate si collega all’importanza del valore della ricerca, dell’istruzione superiore e del legame con il territorio quali tali tasselli fondamentali per costruire insieme un futuro più partecipato, consapevole e responsabile”.

Orientamento, cultura, sport, arte, e benessere sono i momenti che animano Università Svelate rispondendo allo spirito di una comunità accademica sempre più inclusiva dove ogni studente possa ritrovarsi protagonista della propria storia.

“Due mondi apparentemente lontani ma molto vicini. Nello sport – sottolinea Natino Chirico- sono tutta la metodologia e la concettualità necessari per emergere nella vita. Senza questo metodo, l’arte non può esistere perché ha bisogno di essere vissuta, approfondita e studiata. E mi auguro davvero che tutto questo possa essere di stimolo ai ragazzi che verranno a vedere la mostra: una opportunità che mi emoziona – e sono grato al rettore- perché nasce nella mia terra ed in mezzo ai giovani che sono la risorsa più autentica”. “Ringrazio il Rettore Giuseppe Zimbalatti per questa bellissima opportunità che mi ha dato di condivisione con la terra nella quale sono nato e che porto nel cuore e con i giovani, che sono la nostra risorsa più autentica per un futuro di speranza e prospettive.

La giornata è proseguita all’insegna del confronto e della partecipazione attiva, confermando l’Ateneo reggino come uno spazio vitale di crescita non solo accademica, ma anche umana.

Il cuore del dibattito si è spostato nell’Aula Magna Quistelli, dove il convegno dedicato al benessere studentesco ha offerto importanti spunti di riflessione sulla centralità della persona nel percorso di studi.

Contemporaneamente, l’energia e lo spirito di squadra hanno animato l’Aula Magna Quaroni con le “OrSIadi”, l’avvincente competizione che ha visto gli studenti sfidarsi in un clima di sana rivalità e condivisione.

L’offerta formativa è stata la protagonista in tutti i dipartimenti, trasformati per l’occasione in laboratori aperti: tra lezioni , seminari specialistici e workshop, i futuri studenti hanno potuto toccare con mano la qualità della didattica e scoprire le numerose opportunità dei percorsi di laurea. Una panoramica completa che ha permesso ai partecipanti di dialogare direttamente con docenti e tutor, esplorando le prospettive professionali di ogni area di studio.

Università Svelate all’Università Mediterranea si concluderà il 26 marzo alle ore 17 preso l’Aula Magna Quistelli, con l’incontro con Ferdinando De Giorgi, commissario tecnico della Nazionale Maschile di Pallavolo, che presenterà il suo libro “Egoisti di Squadra”.