Pronto Intervento Sociale attivo durante le festività natalizie nell’Ambito di Caulonia

Il Servizio di Pronto Intervento Sociale (PIS), operativo nell’Ambito Territoriale Sociale di Caulonia e gestito dalla Cooperativa Sociale “Vitasì” su iniziativa dell’Amministrazione comunale di Caulonia e dell’Ufficio di Ambito, assicura la propria attività senza interruzioni anche durante le festività natalizie e di fine anno.

Il PIS interviene rapidamente nelle situazioni di emergenza o vulnerabilità, garantendo supporto a persone e famiglie in difficoltà. Il territorio dell’Ambito comprende 19 comuni, caratterizzati da una forte estensione geografica, con centri urbani costieri e piccoli borghi dell’entroterra, spesso difficili da raggiungere. In questo contesto, il servizio rappresenta un presidio fondamentale di prossimità, capace di intervenire anche nelle aree più isolate.

Tra le situazioni gestite dal servizio vi sono: disagio familiare improvviso, minori a rischio o in abbandono, anziani soli o senza rete di supporto, persone senza dimora o in condizione di marginalità, emergenze legate a violenza domestica o di genere, difficoltà di cittadini stranieri o migranti, isolamento sociale aggravato da eventi imprevisti o condizioni climatiche avverse.

Il servizio opera negli orari di chiusura dei servizi sociali comunali, nei giorni festivi e in tutte le giornate in cui i servizi ordinari non sono disponibili. Durante il periodo natalizio, tradizionalmente più delicato per chi vive solitudine o difficoltà, il PIS garantisce presenza costante, ascolto e interventi immediati.

Il servizio è raggiungibile al numero 327-8068195. Tra gli obiettivi principali del PIS vi sono: assicurare accesso ai servizi essenziali anche alle persone più fragili, fornire risposta tempestiva alle emergenze sociali, predisporre misure di tutela della persona, segnalare i casi ai servizi competenti, contribuire alla mappatura della vulnerabilità sociale e collaborare con Forze dell’Ordine, servizi sanitari e associazioni per interventi coordinati.

L’équipe multidisciplinare del PIS è composta da assistenti sociali, psicologi e operatori sociali, professionisti qualificati che operano con reperibilità continua per garantire interventi rapidi e rispettosi della dignità delle persone coinvolte.

Il servizio è attivo in tutti i comuni dell’Ambito Territoriale di Caulonia: Agnana Calabra, Bivongi, Camini, Canolo, Caulonia, Gioiosa Jonica, Grotteria, Mammola, Marina di Gioiosa Jonica, Martone, Monasterace, Pazzano, Placanica, Riace, Roccella Jonica, San Giovanni di Gerace, Siderno, Stignano e Stilo.