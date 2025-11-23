Reggio: martedì 25 novembre a Palazzo San Giorgio la presentazione del progetto “Gli occhi di una Donna”

Martedì 25 novembre alle ore 10, presso il Salone dei Lampadari “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio, si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto “Gli occhi di una Donna”.

Si tratta di un’iniziativa che coinvolge le scuole della città e ha l’obiettivo di avvicinare le allieve e gli allievi allo studio della condizione femminile calabrese tra passato, presente e futuro, sensibilizzando gli studenti alla comprensione e al rispetto della figura femminile attraverso un percorso culturale, visivo ed educativo. Il nome del progetto deriva dalla raccolta di scritti di Corrado Alvaro dal titolo “Occhi di Donna”.

Alla conferenza stampa di presentazione del progetto, che sarà avviato in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, parteciperanno il sindaco Giuseppe Falcomatà e gli assessori Maria Antonietta Caracciolo (Cultura, Valorizzazione del patrimonio e Toponomastica) e Annamaria Curatola (Istruzione, Università e Pari opportunità). Saranno presenti i dirigenti scolastici degli istituti coinvolti nel progetto.