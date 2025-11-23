25 novembre, la Città di Siderno celebra la Giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne

L’Amministrazione Comunale di Siderno, nel quadro della costante attività di sensibilizzazione, informazione e denuncia di ogni tipo e atto di violenza di genere, il 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, organizza una mattinata di celebrazioni alla presenza di autorità civili, militari e religiose e di una delegazione di studenti degli istituti scolastici cittadini.

Alle ore 10, nel cortile della biblioteca comunale di via Reggio n° 01 verrà inaugurata una nuova scultura in legno realizzata dall’artista Francesco Futia, mentre i ragazzi dell’associazione “Girasoli della Locride – Special Olympics Italia” daranno vita ad alcune letture ad alta voce a tema.

Inoltre, nei pomeriggi di martedì 25 e mercoledì 26, al Palazzetto dello Sport “Eunice Kennedy Shriver”, si terrà un mini corso gratuito con tecniche base di autodifesa e pratica guidata a cura degli istruttori dell’associazione Magna Grecia Fight Kickboxing Locride. Una buona occasione per conoscere, imparare e sentirsi più sicure.