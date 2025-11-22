Reggio Calabria Capitale del Calcio da Tavolo: arriva il “Guerin Subbuteo 2025”

La Città di Reggio Calabria accoglie il “Guerin Subbuteo 2025”, un evento di due giorni interamente dedicato al fascino intramontabile del calcio da tavolo. L’iniziativa è organizzata dal Subbuteo Club Reggio Calabria 1974, con il Patrocinio del Comune di Reggio Calabria e il sostegno della Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo e Subbuteo (FISCT).

L’evento vede la partecipazione di oltre cento atleti, accompagnati da team e famiglie, provenienti da tutto il Sud Italia. Tra le presenze più significative si segnala il team greco EVIA CNN della città di Calcide, legato da un gemellaggio con il Subbuteo Club reggino, che conferisce alla manifestazione un respiro internazionale.

Il Torneo è in corso di svolgimento presso il Palazzo Ce.Dir. – Centro Direzionale, nel foyer della Sala Versace, nei giorni di sabato 22 e domenica 23 novembre 2025, con gare in programma dalle ore 9:00 alle ore 18:30.

L’obiettivo del Guerin Subbuteo non è solo promuovere la conoscenza e la pratica del Subbuteo, ma anche, grazie alla collaborazione del Comune, ampliare l’offerta turistica e culturale della città in un periodo di bassa stagione.

Il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha accolto con favore l’iniziativa: «Reggio Calabria è orgogliosa di ospitare una manifestazione che unisce sport, storia e sana competizione. Il Subbuteo Club 1974 svolge un ruolo eccezionale nel mantenere viva questa tradizione, portando in città atleti e famiglie e creando ponti come quello, significativo, con la squadra greca di Calcide. Eventi di questo tipo sono un tassello importante nella nostra strategia di valorizzazione del territorio, dimostrando che Reggio Calabria è pronta ad accogliere eventi sportivi e aggregativi di livello nazionale e internazionale».

Soddisfazione espressa anche dall’Assessore Carmelo Romeo: «Il Guerin Subbuteo rappresenta una splendida opportunità anche per ampliare la nostra offerta turistica e culturale, fornendo allo stesso tempo una vetrina per lo sport del calcio da tavolo. La presenza di oltre cento atleti e dei loro accompagnatori, in particolare quella del team gemellato greco, avrà un impatto positivo sull’indotto cittadino. Da parte nostra continueremo ad impegnarci per sostenere ed accogliere tutte quelle iniziative che, come questa, sono capaci di generare conoscenza, sport e promozione territoriale».