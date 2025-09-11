“Dialoghi e Visioni per la Pace”, al Liceo artistico di Reggio in mostra le operare di diversi artisti calabresi

Il Liceo artistico di Reggio Calabria inaugurerà giorno 12 settembre, alle ore 18:00, la mostra collettiva “Dialoghi e Visioni per la Pace”.

La rassegna include opere che rivelano, attraverso originali partiture e linguaggi, il dramma di un mondo sempre più piegato alle logiche della violenza e dell’intolleranza, e, di conseguenza, l’aspirazione dell’uomo alla pace in un momento in cui i principi fondamentali della vita sono continuamente violati.