“Ha più valore, un milione di volte, la vita di un solo essere umano che tutte le proprietà dell'uomo più ricco della terra” - Ernesto “Che” Guevara
HomeCalabriaReggio CalabriaRegionali, Pazzano in campo a sostegno di Tridico
CalabriaReggio Calabria

Regionali, Pazzano in campo a sostegno di Tridico

“Ringrazio di cuore Pasquale Tridico per avermi voluto nella sua lista Presidente. È un gesto che riconosce il lavoro che, insieme a La Strada, abbiamo portato avanti in questi anni per rafforzare il campo progressista nel nostro territorio e per porre una concreta visione di Restanza per questa terra.
Le nostre battaglie storiche, i temi che sono sempre stati il cuore del nostro impegno hanno trovato spazio centrale nel programma della coalizione.
Questo conferma che Pasquale Tridico è la persona capace di unire, di parlare a ciascuna persona di Calabria, perché incarna i valori di competenza, giustizia sociale e impegno concreto di cui la Calabria ha un bisogno urgente. La sua candidatura rappresenta una vera occasione di svolta per la nostra regione: l’opportunità di aprire finalmente una nuova stagione politica, capace di liberare energie, talenti e prospettive troppo a lungo soffocate.
Questo riconoscimento mi onora e al tempo stesso mi responsabilizza. Con La Strada abbiamo sempre creduto in una politica fatta di ascolto, partecipazione e lotte concrete per i diritti, capace di costruire futuro.
Mi impegnerò con tutte le mie energie perché Pasquale Tridico possa diventare il Presidente di questa straordinaria e bellissima regione, guidandola verso il cambiamento che merita”.
Lo afferma Saverio Pazzano, consigliere comunale di Reggio Calabria e candidato alle elezioni regionali a sostegno di Pasquale Tridico.
Articolo PrecedenteFalcomatà a Rosarno: “Il mancato trasferimento delle deleghe alla Città Metropolitana è stato un furto ai danni di 97 Comuni”
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Regionali, Campana (AVS): “Lucano persona per bene, confidiamo nel ricorso”

Falcomatà a Rosarno: “Il mancato trasferimento delle deleghe alla Città Metropolitana è stato un furto ai danni di 97 Comuni”

Impianto di un defibrillatore cardiaco extravascolare al GOM, Minasi: “Primato che rilancia la sanità calabrese”

“Discutiamone a scuola”: al via con l’anno scolastico il progetto regionale dello psicologo scolastico

Reggio, “Maiali Rosa Volanti”: sogni, ironia e riflessioni sul palco del Balenando in Burrasca Festival

Laboratorio Analisi di Corigliano, Straface: “Aperto e pienamente operativo. Tavernise e Tridico non conoscono la Calabria”

Da domani nuovamente operativo l’ufficio postale Polis di Gioiosa Jonica (RC)

Scirubetta 2025: il gelato torna protagonista a Reggio Calabria

A Fiumefreddo Bruzio tre giorni di prevenzione contro il tumore al seno

Regionali, Mimmo Lucano dichiarato incandidabile: depennato dalla lista di Avs

Reggio, Costantino (FI): “Via Borrace Crocevia, incendi continui e discarica a cielo aperto. Il Comune intervenga”

Incendio Centro Reggio Junior, Cannizzaro: “Atto spregevole”

Porto di Gioia Tauro, incontra tra il commissario Piacenza e il direttore generale di Arpacal

Rosarno (RC), si conclude il progetto Medma Teatro. L’assessore Pronestì: “Forte desiderio di partecipazione in città”

Falcomatà e Tridico al Porto di Gioia Tauro: “Opera strategica snobbata dal Governo e dal centrodestra che puntano allo sviluppo di Genova e Trieste”

Fotografia Calabria Festival trasforma San Lucido in un museo diffuso

Laboratorio di Analisi di Corigliano, Tavernise (M5S): “Dopo un mese di chiusura non riaprirà più. Ma non lo permetteremo”

Amazon, sindacato impossibile? Al Civico Trame la proiezione di “Union”, il documentario che racconta la prima storica vittoria dei lavoratori negli Stati Uniti

Dissesto idrogeologico nella Città Metropolitana di Reggio Calabria. Domani riunione straordinaria

Vigili del fuoco volontari a Filadelfia: un’opportunità per i giovani

Rotary Club Sibari Magna Grecia – Cassano All’Ionio: al via la Prima Edizione del Premio Clarentia

Domotek Volley, l’emozione di Polimeni: “Un déja-vu fantastico, Reggio ci ha riempito il cuore”

Crotone: una nuova scuola per l’infanzia a Salica

Lamezia Terme: il Festival “Caudex – Visioni Letterarie”. Tra gli ospiti Umberto Galimberti, Sigfrido Ranucci, Toni Capuozzo e Francesco Borgonovo e la poetessa siriana...

Reggio: tenta la fuga a Pellaro, ma i carabinieri lo bloccano. Aveva con sé 16 chili di marijuana

L’Accademia del Tempo Libero festeggia i 25 anni di attività, Falcomatà: “Una storia che è un atto di amore incondizionato nei confronti della Città”

Incendiato il Centro Reggio Junior, il sindaco Falcomatà: “Una barbarie che offende le nostre coscienze, siamo al fianco della famiglia Quartullo e di tutti...

Reggio: il Coro Lirico Siciliano il 12 settembre in concerto ad Arghillà

“Barche di Sabbia” è il titolo del libro firmato da Emanuele Armentano

Cosenza: Sport Senza Confini fa tappa in città per l’ottavo appuntamento del progetto di sport inclusivo per giovani con disabilità

Nuoto, gli under 14 di Aqa al Waterpolo Festival di Ostia Cosenza Smile

Tropea: scoperte 34 strutture extralberghiere irregolari

L’assessore regionale Pietropaolo: “795 nuove assunzioni”

A Fiumefreddo Bruzio il Festival per la Salute: 12, 13 e 14 settembre. Visite gratuite, informazione ed eventi

L’11 settembre a Reggio Calabria “Chi non ride è fuori moda…raccontando Giacomo Battaglia”

Il Questore di Reggio Calabria incontra gli Agenti della Polizia di Stato neo assegnati

Cassano allo Ionio: il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2025/2027

Catanzaro: interruzione idrica in Viale De Filippis

Reggio: Saverio Anghelone aderisce a Forza Italia

Rinvenuta piantagione di canapa indiana in Aspromonte

Due serate di musica a Tropea per celebrare la Madonna di Romania con “Armonie della Magna Graecia”

Il 13 settembre a Bovalino la presentazione del libro “Giornalisti robot?” di Domenico Talia

Reggio: gli appuntamenti del 10 e dell’11 settembre dell’Anassilaos

Infantino, la Reggina, Falcomatà ed i Bronzi di Riace

Rosanna Mazzia candidata al Consiglio regionale nella lista PD

Il consigliere Muraca (PD): “Inaccettabile l’attacco di Spirlì ai medici, la responsabilità dello sfascio della sanità calabrese è tutto della politica e di Occhiuto”

545 km di ciclovia dal Pollino all’Aspromonte passando per i Parchi Marini: un’unica narrazione per un’unica destinazione esperienziale

Gruppo consiliare ‘Città in Movimento’: “Lavori arena comunale Reggio Calabria grande soddisfazione”

“Festival del Pensiero Cristallino 2025”, tre serate di pubblico e contenuti: dalla piazza gremita di Bovalino alla magia di Gallicianò, fino al finale a...

“Evocando Sybaris” chiude a Cassano il format di successo del Gal: un punto di non ritorno nella promozione turistica per la destinazione Sibaritide

Elezioni Calabria, Baldino (M5S): “Treni senza sconti per fuori sede: Regione promuova il diritto al voto”

Montalto, presentata la quarta edizione del Concorso Internazionale “Leoncavallo Dance Festival”

Mediterranean Wellness- L’Era degli Eroi 2025, gran finale tra emozioni e applausi all’Arena dello Stretto

Screening mammografico, boom di adesioni nel distretto Esaro-Pollino

Avviata procedura di digitalizzazione delle cedole librarie. Franz Caruso: ” I genitori non dovranno anticipare alcuna somma di danaro”.

“Stati di Transizione. Cosenza centro storico”, evento conclusivo con l’Open Expo

Unical, conto alla rovescia per l’inaugurazione del 54esimo anno accademico

Regionali, G. Nucera in campo con Forza Azzurri: “Giovani e infrastrutture le principali sfide in Calabria”

Mendicino celebra Eugenio Gaudio a 100 anni dalla scomparsa: arte, memoria e filiera della seta nel cuore del Borgo

Regionali, Giannetta (FI): “”Tridico giustifica suoi disastri nei sondaggi e parla male della Calabria”

Crotone, approvato il progetto esecutivo per il rifacimento del vano scala della scuola “Codignola”

Rizziconi ricorda l’eccidio del 6 settembre 1943

Catanzaro ricorda la tragedia del Camping Le Giare

Festival delle Serre, Cerisano celebra la 31esima edizione con 20mila presenze

Bertucci (Giovani Comunisti): “Da Salvini propaganda, nessun fato concreto”

Coalizione Civica e Progressista: “Finanziamento porto di Paola? Bufala da campagna elettorale”

Notte Bianca a Cassano allo Ionio, il Comune: “Grande evento di comunità”

Straface contro i cinquestelle: “Calabresi ricordano ancora i loro disastri”

Piattaforme marine, anche la Cassazione dà ragione al Comune di Crotone: Eni dovrà pagare 3,4 milioni di Imu

Tridico al Pronto Soccorso di Reggio Calabria: “Situazione drammatica”

Regionali, Princi (FdI): “Dalla parte dei lavoratori per una Calabria che ascolta e agisce”

Sport, firmato protocollo d’intesa tra la Provincia di Cosenza e il CIP Calabria

Rosarno (RC), USB e Terra e Libertà sollecitano il Comune sul Regolamento per l’accoglienza

Ponte sullo Stretto, il ministro Salvini: “Entro ottobre partiranno i cantieri”

Tridico con Falcomatà a Reggio Calabria: “Trasferiremo alla Città metropolitana deleghe che le spettano”

Regionali, Salvini a Catanzaro: “Lega vuole essere primo partito in Calabria”

Calabria al voto. Tridico guida il “campo largo”: i candidati delle sei liste a suo sostegno

Calabria al voto. Occhiuto si ripresenta con otto liste: ecco tutti i candidati del centrodestra

“Estate Florense 2025”, il bilancio della sindaca Succurro: “Successo strepitoso”

Saracena, via Roma interdetta al traffico per lavori di messa in sicurezza e riqualificazione urbana

Bruni (PD): “Chiarezza sulla rimozione del prefetto Piscitelli all’Asp di Vibo”

Elezioni regionali, il PD Calabria risponde a Occhiuto: “In 4 anni ha fatto più danni lui che le amministrazioni degli ultimi 40”

Catanzaro, Cena Strraordinaria 2025: provvedimenti sulla viabilità nel centro storico

Tropea accoglie la sesta edizione di “Ritmi del Sud”: musica popolare, identità e innovazione in un evento di rilievo nazionale e internazionale

Casa circondariale di Catanzaro fuori controllo: nuova aggressione a un agente penitenziario, l’allarme dell’USPP

Domenica il 1° Trofeo Città di Taverna

Centro Cuore del GOM: per la prima volta in Calabria innovativo intervento con impianto di defibrillatore cardiaco extravascolare

Turisti polacchi in Calabria: boom sulla Costa dei Gelsomini grazie a Ryanair e agli accordi con Katowice

“Imbroglio porta imbroglio” incanta il borgo di Vena di Maida sotto la luna rossa

Sta arrivando Laudomia 2025, il festival dei libri fra le statue del Mab a Cosenza. Si parte giovedì 11 settembre

SuperEnalotto: in Calabria centrati due “5” da oltre 63mila euro

La cerimonia di premiazione del Premio Nazionale Demetra “Irene Tripodi” giunto alla sua ottava edizione

Il consigliere regionale Muraca: “Solidarietà al sindaco Campisi e alla comunità di Ardore, colpito un luogo simbolo di crescita e aggregazione”

AEIT2025: ad Amantea una tavola rotonda sulle Comunità Energetiche Rinnovabili. Tecnologie, opportunità e sfide per lo sviluppo delle aree interne e il ruolo dell’Università...

Minaccia di morte la ex compagna, arrestato nel Crotonese

“La Taranta e il Mare”: grande festa al Parco Gaslini per celebrare la Bandiera Blu di Catanzaro

Il Sunsetland, all’Arena dello Stretto, accoglie la performance di Francesco Facchinetti (“Dj Francesco”). Oggi i local Dj Giustra & Lubrano

Pnrr, Palmisano (Ue) ‘Su Assistenza domiciliare integrata non lasciare sole le Regioni’

Garantire una presa in carico integrata dei pazienti oncologici, riducendo tempi di attesa e fenomeni di migrazione sanitaria: l’Asp di Crotone istituisce tre Gruppi...

Gregorio Iannotta candidato al Consiglio Regionale: “Capolista di Forza Azzurri per volontà del Presidente Occhiuto”

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook