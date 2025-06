Due immobili confiscati alla ‘Ndrangheta passano formalmente al Comune di Reggio Calabria

La Giunta comunale di Reggio Calabria ha formalmente ratificato l’assegnazione di due immobili confiscati per l’attuazione dei progetti sociali “Accoglienza Temporanea Post-Dimissione” e “P.Art.E.C.I.P.O.” al Settore Welfare. Gli immobili si trovano in via Nazionale Bocale II, Via Cantaffio 15 e Viale Europa 81 – Localita’ Petrillina.

“Si tratta- spiega una nota – di un importante atto amministrativo che consente, finalmente, l’avvio di servizi ed attivita’ a sostegno di diverse tipologie di soggetti fragili. Il Comune di Reggio Calabria – Settore Welfare, in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera Bianchi-Melacrino-Morelli, ha infatti promosso un progetto sperimentale di accoglienza temporanea post-dimissione, nell’ambito del livello assistenziale “Dimissioni Protette”.

L’iniziativa – prosegue la nota – si inserisce in un percorso piu’ ampio di integrazione tra i servizi sanitari e sociali, con l’obiettivo di accompagnare le persone fragili nel delicato passaggio tra ospedale e territorio, garantendo loro un contesto protetto e un supporto socio-assistenziale prima del rientro al domicilio o dell’inserimento in un ambiente stabile”. Il progetto, spiega ancora il comunicato, prevede che gli appartamenti siano destinati a soggetti in dimissione ospedaliera che necessitano di un periodo intermedio di stabilizzazione psico-fisica, ma che non richiedono assistenza sanitaria continua.