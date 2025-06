Siderno, il Consiglio comunale discuterà sulla richiesta di riconoscimento dello stato palestinese

Discussione e determinazione relative alla richiesta di riconoscimento dello stato di Palestina da parte dell’Italia e dell’Unione Europea. È il decimo punto all’ordine del giorno della seduta del consiglio comunale di Siderno convocata dal presidente del civico consesso Alessandro Archinà per venerdì 20 giugno alle 16:30.

La discussione verrà aperta al pubblico affinché la determinazione conclusiva possa essere frutto del più ampio coinvolgimento della cittadinanza su una tematica molto sentita dall’opinione pubblica internazionale.

L’inserimento del punto s’inquadra nel solco della lunga tradizione culturale del consiglio comunale di Siderno, che ha sempre avuto modo di esprimersi senza ambiguità e in una pluralità di posizioni, per esprimere chiara condanna di ogni episodio di violenza, stigmatizzando in particolare ogni azione tesa a causare vittime civili e la morte di persone innocenti, e segue analoghe deliberazioni prese dai civici consessi di molte città italiane, tra cui Torino, Firenze, Milano, Pescara, Modena, Ivrea, Pesaro e Cosenza.

A questo si aggiunge il gesto dalla grande valenza simbolica compiuto lo scorso 5 giugno, quando la bandiera palestinese è stata esposta sulla facciata del palazzo comunale, accanto a quelle di Italia, Unione Europea e Città di Siderno.

Insomma, le istituzioni cittadine ritengono che il riconoscimento dello Stato di Palestina, sia un passo fondamentale per equiparare la sua condizione sul piano politico a quella di altri Stati, riconoscendo le aspirazioni del suo popolo e per le necessarie tutele previste dal Diritto Internazionale.

Dopo l’approvazione del verbale della seduta precedente, i successivi punti all’ordine del giorno riguarderanno il riconoscimento della legittimità di cinque debiti fuori bilancio, la ratifica di una deliberazione di giunta sulla variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 e l’approvazione di due schemi di atto di transazione a seguito di sentenze emesse negli anni precedenti.