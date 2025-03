Al via i lavori Polis nell’ufficio postale di San Pietro di Caridà

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di via Umberto I a San Pietro di Caridà è interessato da interventi di manutenzione straordinaria per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza e per garantire i servizi previsti dal progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali” di Poste Italiane, l’iniziativa che renderà semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

All’ufficio postale di San Pietro di Caridà si potranno chiedere i servizi Inps e del Ministero della Giustizia, i certificati anagrafici e di stato civile, la carta di identità elettronica, il passaporto elettronico, il codice fiscale per neonati ed altri documenti.

La continuità del servizio per i cittadini di San Pietro di Caridà sarà garantita presso la sede dell’ufficio postale di via Degli Uffici di Laureana di Borrello, disponibile tutti i giorni, da lunedì a venerdì, dalle 8.20 alle 13.35 ed il sabato fino alle 12.45.