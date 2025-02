  Il Museo Archeologico Metauros di Gioia Tauro propone due giorni di attività dedicate a famiglie e appassionati per il weekend di Carnevale 1 e 2 marzo

Per il fine settimana del Carnevale 2025 il Museo Archeologico Metauros di Gioia Tauro propone due eventi dedicati a famiglie e appassionati sabato 1 marzo pomeriggio e domenica 2 marzo mattina.

Sabato 1 marzo dalle ore 14.30 alle ore 19.00 , in collaborazione con Itineraria Brutii i visitatori potranno partecipare a un’esperienza unica e immersiva dal titolo “Metauros da raccontare”, con delle visite teatralizzate con attori in scena e la riproposizione dei giochi antichi.

La visita teatralizzata è una delle attività più apprezzate dai visitatori e regala sempre grandi emozioni a grandi e piccoli.

Domenica 2 marzo dalle 8.30 alle 13.00 il Museo sarà aperto per le “Domeniche al Museo”, una prima domenica del mese che verrà arricchita dal laboratorio Mascher’Arte a partire dalle ore 10.00 durante il quale verranno realizzate delle maschere di Carnevale a tema.

Le attività sono ideali per famiglie che vogliono vivere un’esperienza insieme, coniugando tempo libero e conoscenza, e per adulti appassionati che vogliono conoscere da vicino gli usi e costumi delle civiltà, che vivevano i nostri territori nei secoli passati.

Anche durante le varie iniziative sarà possibile visitare la collezione museale, la mostra temporanea “Viaggio nel Mediterraneo”, curata dall’archeologa Dott.ssa Maria Maddalena Sica, e l’installazione dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, dedicata al mito di Oreste.

“Un appuntamento importante, che segue quelli già organizzati nei mesi passati e che hanno visto un’importante risposta da parte delle famiglie e degli appassionati” – dichiara la Direttrice del Museo Arch. Simona Bruni – “Il Museo è casa di tutti, uno spazio che si apre alla scoperta e alla socializzazione. La collaborazione con Itineraria Brutii ha consentito alle famiglie di apprezzare un modo diverso di vivere il museo, con veri attori che raccontano una storia in maniera originale e con attività di storytelling. In queste settimane poi, con le visite delle scuole o con i progetti di didattica sviluppati anche nei pomeriggi, ci stiamo dedicando alla funzione di conoscenza per i più giovani. E’ importante che famiglie studenti si sentano accolti in uno spazio di tutti. Il nostro obiettivo è far vivere il patrimonio culturale a tutte le generazioni in un ambiente inclusivo”

Costo del biglietto: gratuito

Luogo: Museo archeologico Mètauros c/o Palazzo Baldari, Via Roma 459, 89013 Gioia Tauro (RC)

Telefono: +39 3358497014

E-mail: drm-cal.metauros@cultura.gov.it