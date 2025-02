Reggio Bene Comune: “Campionato del Bergamotto opportunità positiva, ma i pasticceri reggini siano coinvolti pienamente con un ruolo da protagonisti”

“Apprendiamo con grande interesse e soddisfazione l’impegno di organizzare a Reggio Calabria un primo Campionato del Bergamotto, che si terrà dal 18 al 20 luglio, in occasione del Bergafest, e promosso dal maestro pasticciere Igino Massari. Si tratta di un grande riconoscimento per il nostro principale prodotto gastronomico, altamente identitario della città di Reggio Calabria e il suo comprensorio. Un agrume capace di esprimere sensazioni e benefici unici sia dal punto di vista scientifico che gastronomico. Tutto il settore dolciario italiano da anni ha iniziato ad apprezzarlo, grazie soprattutto alla grande maestria dei pasticcieri reggini che hanno creduto nel bergamotto di Reggio Calabria, valorizzandolo in ambito gastronomico oltre che nei molteplici utilizzi da tempo conosciuti. Dalle prime sperimentazioni fino ad un più diffuso utilizzo, dal gelato alle torte, passando ai biscotti al cioccolato, fino alle bevande il bergamotto di Reggio Calabria sta conquistando il palato di moltissimi italiani e non solo. Merito va quindi ai tanti maestri pasticcieri reggini impegnati su questo prodotto unico, capaci di farlo apprezzare anche a tanti colleghi del settore”.

“L’attenzione del Maestro Igino Massari è quindi un grande riconoscimento sul quale continuare ad impegnarsi – prosegue Reggio Bene Comune – sarebbe quindi molto apprezzato e auspicabile che i nostri pasticcieri, oltre a partecipare al Campionato del Bergamotto, fossero anche coinvolti attivamente e pienamente nell’organizzazione di tale evento internazionale, confermando anche le doti dimostrate in altri eventi di carattere gastronomico. A nostro parere non basta che il Maestro Massari abbia specificato la possibilità per chiunque di potersi iscrivere al concorso, ma riteniamo che le competenze e l’esperienza dei pasticceri reggini debbano essere considerate un valore aggiunto negli aspetti organizzativi della manifestazione, che deve costituire un momento di grande esposizione e di visibilità per il lavoro dei professionisti del nostro territorio. L’unione e la condivisione – conclude Reggio Bene Comune – hanno sempre portato dei benefici al settore culinario italiano, ad oggi il più competitivo nel mondo, per qualità dei prodotti e per varietà dell’offerta al cliente”.