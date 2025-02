Palmi, il movimento “Faro” risponde al Partito Democratico: “Bello il rifiorire del confronto politico, ma ci sono punti poco chiari”

“Finalmente!

È bello vedere nella nostra Città il rifiorire del confronto politico che, anche questa volta, abbiamo fortemente stimolato.

Infatti, nelle scorse ore il nostro Movimento ha stigmatizzato quanto dichiarato dal Sindaco di Polistena Tripodi, apertamente contrario alla costruzione del Nuovo Ospedale della Piana di Gioia Tauro, ritenendo che sulla salute dei cittadini della piana non si possano fare campanilismi né speculazioni di carattere politico.

Detto questo, il Sindaco di Palmi, nonostante il timido tentativo di smarcarsi da Tripodi, ha sempre affiancato il Sindaco di Polistena nelle sue battaglie sulla Sanità a favore dell’ospedale di Polistena. Bravo!

Fatta questa doverosa premessa, ci ha fatto piacere che il Circolo del Partito Democratico di Palmi abbia imboccato la strada del confronto, ma rispetto al comunicato diffuso ci preme porre l’attenzione su alcuni punti poco chiari, dai quali emergono tutte le contraddizioni della politica cittadina.

In primo luogo, ricordiamo al Partico Democratico Palmese che il Movimento “FARO” è stato fondato nel 2023.

Va anche detto che è vero che in Calabria nei 17 anni di attesa per la costruzione del Nuovo Ospedale della Piana si sono alternati Governi di centrodestra e di centrosinistra, ma dal 09.12.2014 al 15.02.2020 ha Governato il Partito Democratico e il Senatore Irto è stato il Presidente del Consiglio Regionale, sempre in quota PD, i cui risultati sono noti a tutti.

Quanto all’accostamento a Partiti di rilevanza nazionale, ringraziamo il Circolo locale per l’importanza che ci viene attribuita, ma ci chiamiamo Movimento Politico Culturale “FARO”, con una specifica prerogativa che è quella di dedicarsi agli interessi della nostra Comunità, con umiltà e competenza. In questo non abbiamo mai avuto la presunzione di oltrepassare l’Oceano.

Inoltre, ci spieghino gli amici del partito del Senatore Irto se il Sindaco di Palmi, Giuseppe Ranuccio, sospeso tra il suo impegno civico e lo spazio futuro, abbia ancora in tasca la tessera del Partito Democratico.

Questo perché a leggere il comunicato parrebbe di si.

Diciamo questo perché, mentre il simbolo del Partito Democratico nelle due tornate elettorali comunali non compariva sulle schede elettorali, ci chiediamo come possiate attribuirVi una duplice vittoria elettorale, tra l’altro, di un Sindaco che ha sempre sostenuto di aver rappresentato delle forze politiche di stampo civico.

Da ultimo, le foto della manifestazione del PD sulla sanità a Polistena hanno immortalato il Sindaco di Palmi al seguito dei dirigenti del PD calabrese; il PD cittadino ritiene di uscire con un post sulla pagina di FB per dare chiarimenti e prendere le “difese” di Ranuccio; allora forse è arrivata l’ora che il Sindaco faccia chiarezza e dica ai Palmesi, e a qualche consigliere comunale, se è un tesserato del PD o segue il Senatore Irto, la Consigliera Regionale Bruni & Co. per “il rapporto di amicizia”, come dichiarato qualche mese fa alla Gazzetta del Sud.

Domande queste che poniamo al Sindaco, anche se ci aspettiamo risposte dal PD. Auspichiamo soltanto maggiore chiarezza e trasparenza”.

Così in una nota il Movimento Politico Culturale “FARO”.