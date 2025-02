10 febbraio – Giornata internazionale dell’Epilessia. Anche il G.O.M. promuove iniziative di informazione e sensibilizzazione

L’epilessia è una delle malattie neurologiche più diffuse nel mondo, tanto da essere riconosciuta come malattia sociale dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Nei Paesi industrializzati, questa condizione neurologica interessa circa 1 persona su 100: si stima quindi che nel mondo le persone con epilessia siano oltre 50 milioni, che in Europa il numero si aggiri attorno ai 6 milioni e che la malattia interessi circa 500.000-600.000 casi in Italia.

Purtroppo ancora oggi tale patologia è gravata da stigma e pregiudizi che possono condizionare profondamente la vita di chi ne è affetto. È fondamentale promuovere una corretta conoscenza dell’epilessia, non solo per migliorare la gestione clinica, ma anche per abbattere le barriere sociali che ancora la circondano.

Lunedì 10 febbraio si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale dell’Epilessia, un’occasione per combattere preconcetti e disinformazione, promuovendo la corretta conoscenza, l’inclusione e il supporto.

Anche il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria aderisce con entusiasmo e impegno alla campagna di sensibilizzazione, attraverso le iniziative promosse dalla dr.ssa Vittoria Cianci, direttore f.f. della U.O.C. Neurologia nonché consigliere del consiglio direttivo della Lega Italiana Contro l’Epilessia (LICE), e dal prof. Edoardo Ferlazzo, direttore f.f. del Centro Regionale Epilessie.

LE INIZIATIVE: