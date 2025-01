Auddino (M5S): lunedì 27 inaugurazione del NOLE, il nuovo reparto di oncologia dell’ospedale di Locri. I lavori sono conclusi e il sogno è realtà. Promessa mantenuta!

Giuseppe Auddino, Coordinatore provinciale M5S, ha così espresso l’entusiasmo circa l’imminente inaugurazione del nuovo reparto di oncologia dell’ospedale di Locri:

“Inaugureremo il nuovo reparto di oncologia dell’ospedale di Locri lunedì 27 alle ore 11 presso la Sala conferenze del presidio ospedaliero.

Grazie all’Associazione Angela Serra e al contributo di tanti cittadini che hanno partecipato perché questo sogno si avverasse, adesso il sogno è realtà! Oltre quattro anni fa avevo promesso tutto il mio impegno di Senatore della Repubblica, di fare tutto il possibile per la Sanità del mio territorio, afferma con soddisfazione il coordinatore provinciale del M5S Giuseppe Auddino.

Grazie all’impegno del Presidente dell’Associazione prof. Massimo Federico, a quello straordinario dei volontari dell’Associazione e al referente territoriale, dott. Attilio Gennaro, il lavoro di squadra insieme ad ASP e Regione ha pagato. Vorrei ricordare la persona grazie alla quale tutto è partito, il compianto ed indimenticato dott. Giovanni Condemi, al tempo responsabile del reparto: senza questa sua idea, proposta nel 2019, questa straordinaria operazione che non ha precedenti nella storia del nostro territorio, non sarebbe mai partita. Io ho fatto la mia parte perché le Istituzioni e tutti i soggetti coinvolti nella scelta facessero presto e bene, continua Auddino, che per primo nel 2020 ha creduto nella fattibilità del progetto importando l’esperienza della Associazione in Calabria.

E così è andata: oggi disponiamo di un nuovo reparto, moderno e funzionale, con tecnologie e strumentazioni avanzate, medici ed infermieri qualificati. Il mio impegno politico continuerà anche per l’oncologia dell’ospedale di Polistena, prossima tappa di un disegno più ampio di rete sanitaria moderna ed efficiente, conclude con soddisfazione l’ex senatore reggino per il grande risultato ottenuto.”