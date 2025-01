Maltempo, scuole chiuse anche a Siderno (RC)

Il sindaco di Siderno Mariateresa Fragomeni, a seguito del messaggio di allertamento di livello “rosso” diramato con nota prot. 1505 dalla Regione Calabria-Dipartimento Regionale di Protezione Civile per possibili fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti, con conseguenze rilevanti, ha disposto con propria ordinanza n° 1 la chiusura degli istituti scolastici cittadini di ogni ordine e grado (sia pubblici che privati) per la tutta la giornata di domani, venerdì 17 gennaio.

Si invitano i cittadini alla massima prudenza e, in particolare, a:

• non mettersi in viaggio se non strettamente necessario;

• evitare i sottopassi;

• abbandonare i piani seminterrati o interrati se ubicati in zone depresse o a ridosso di fiumi, torrenti tombati o con sezioni d’alveo ristrette per cause antropiche;

• nelle aree indicate nel punto precedente raggiungere i piani superiori;

• non sostare in prossimità di aree con versanti acclivi che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi.

• evitare l’accesso e la permanenza in parchi, giardini e aree verdi lungo i corsi d’acqua presenti sul territorio comunale e l’utilizzo in essi di ogni qualsivoglia attrezzatura, impianto, ecc..