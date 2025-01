“Il Calcio è Arte”: il 16 e 17 gennaio inizia il ciclo delle conferenze con Tassotti, Donadoni, Zambrotta e Cabrini

Una lunga ed articolata serie di appuntamenti, promossi dalla Città Metropolitana in collaborazione con il Comune di Reggio Calabria e realizzati dalla World Football Collection, che offriranno approfondimenti esclusivi sul mondo del calcio, celebrandolo come fenomeno culturale, sociale e artistico, in linea con gli obiettivi della mostra inaugurata lo scorso dicembre alla presenza del sindaco Falcomatà, degli altri rappresentanti dell’Amministrazione comunale e metropolitana, dei responsabili della Società World Football Collection e di un testimonial d’eccezione come Ariedo Braida.

Nell’ambito della mostra “Il Calcio è Arte”, in corso di svolgimento nella splendida location della Pinacoteca Civica di Reggio Calabria fino al prossimo 3 marzo 2025, sono in programma le prime due conferenze di una serie di sei incontri che accompagneranno l’esposizione nei prossimi mesi.

La mostra catalizzerà quindi nelle prossime settimane l’attenzione mediatica nazionale del mondo del calcio, ospitando nuovi importanti protagonisti della storia del calcio italiano ed internazionale, che si relazioneranno con studenti, appassionati e curiosi nel corso di sei eventi formativi gratuiti aperti a tutti gli interessati.

Si comincia già giovedì 16 gennaio con il primo degli appuntamenti in programma. Alle ore 11.30 nell’Auditorium Gianni Versace, andrà in scena la prima delle conferenze dal titolo “La Leadership nel Calcio”. Relatori saranno due campioni assoluto spessore: Mauro Tassotti, ex difensore e vice-allenatore del Milan, e Roberto Donadoni, ex centrocampista del Milan e della Nazionale Italiana ed ex allenatore degli azzurri. La moderazione dell’incontro sarà affidata a Roberto Marchesi, giornalista di Amazon Prime Sport.

Si replica a ruota venerdì 17 gennaio, sempre alle 11.30, sempre nell’auditorium Versace del Cedir, con la seconda conferenza dal titolo “Ieri e Oggi: l’Evoluzione del Calcio”. Altri due testimonial d’eccezione per Reggio Calabria: interverranno infatti Antonio Cabrini, ex difensore della Juventus e Campione del Mondo 1982, e Gianluca Zambrotta, ex difensore della Juventus e Campione del Mondo 2006. Il dibattito sarà moderato da Roberto Gotta, noto giornalista sportivo.