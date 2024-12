Ripepi (Alternativa Popolare): “Cannizzaro porta a Reggio 500mila Euro per l’acquisto di pulmini per disabili: tra destra e sinistra… c’è di mezzo il fare!”

“Tra destra e sinistra… c’è di mezzo il fare ! Ancora una volta, infatti, Reggio Calabria vede arrivare soluzioni concrete provenienti dal Centrodestra. L’emendamento dell’On. Francesco Cannizzaro che destina 500 mila euro per l’acquisto di 10 pulmini per il trasporto delle persone con disabilità è la prova evidente di come i problemi reali si affrontino con i fatti e non con gli slogan. Questo intervento risponde a una necessità concreta ignorata per anni, che ha lasciato associazioni e famiglie a doversi fare carico di un servizio che le istituzioni locali avrebbero dovuto garantire da tempo”. A dichiararlo, Massimo Ripepi, Segretario Regionale di Alternativa Popolare e Consigliere Comunale d’opposizione.

“Ancora una volta, il Centrodestra dimostra con i fatti la propria attenzione ai bisogni reali dei cittadini, intervenendo dove l’amministrazione locale ha latitato.” – prosegue Massimo Ripepi – “Un plauso va certamente all’impegno dell’On. Cannizzaro, grazie al quale la Città Metropolitana di Reggio Calabria potrà finalmente dotarsi di un servizio pubblico essenziale per persone con disabilità, colmando una lacuna vergognosa che per anni ha costretto associazioni e famiglie a farsi carico di questa necessità con i propri mezzi e risorse”.

“I 10 pulmini non si limiteranno a servire la città – continua Ripepi – ma saranno distribuiti in modo da coprire l’intero territorio metropolitano: 3 mezzi a Reggio Calabria e 7 suddivisi tra gli ambiti territoriali della provincia. È così che si costruisce una rete di servizi efficiente e inclusiva, che risponde ai bisogni delle persone e non alle logiche di propaganda. Ogni angolo della provincia potrà beneficiare di questo intervento, senza lasciare indietro nessuno”.

“Non è la prima volta che il Centrodestra si assume l’onere di risolvere i problemi lasciati in sospeso da chi oggi amministra la città. Abbiamo già visto interventi fondamentali, come l’arrivo di Ryanair, il finanziamento per il Campus Universitario e ora il trasporto per persone con disabilità. Questo è il segnale di una politica del fare, che guarda ai bisogni delle persone e non alle luci delle telecamere.” – ha sottolineato Ripepi.

“Tutti contenti per gli alberi di Natale scintillanti e per i grandi eventi, ma questo non deve servire a nascondere la ‘polvere sotto il tappeto’ ! La verità è che i cittadini hanno bisogno di servizi, di sicurezza, di infrastrutture che migliorino la qualità della vita.” – ha rincarato Massimo Ripepi – “Ringrazio dunque l’On. Cannizzaro per aver dimostrato ancora una volta che il Centrodestra è l’unica forza capace di ascoltare il territorio e dare risposte immediate”.

“Questa è la politica che serve a Rheggio – conclude il Segretario Regionale di Alternativa Popolare – ed è quella che continueremo a portare avanti. Mentre altri si perdono nei proclami, noi ci rimbocchiamo le maniche per costruire una città più giusta e solidale, dove nessuno venga lasciato indietro”.