Reggio, a Ecolandia due appuntamenti col teatro per Oltremare festival

Dopo la musica con la “M” maiuscola del duo jazz Louise et Vilmorin, Ecolandia fa il pieno di teatro stasera, 21 dicembre, e domani, 22 dicembre, con gli ultimi due spettacoli del weekend del festival Oltremare.

Uccelli o della Città sognata

Un’edizione dedicata alle periferie reggine che vedrà mettere in scena nella sala Spinelli del parco lo spettacolo “Uccelli o della Città Sognata”, liberamente ispirato a Uccelli di Aristofane.

Sul palco, Americo Melchionda, Maria Milasi, Kristina Mravcova e Thekla De Marco, vestiranno i panni di personaggi come l’uomo-uccello, l’Upupa, Thelma e Louise, diventando protagonisti di situazioni rocambolesche al limite dell’improbabile.

Lo spettacolo è una produzione Officine Jonike Arti e reinterpreta in chiave contemporanea l’opera di Aristofane.

Ecuba, il sogno

Domani 22 dicembre, invece, alle 19:00 sarà la volta di “Ecuba, il sogno”. Una nuova drammaturgia di Katia Colica con Daniela d’Agostino in scena e la regia di Basilio Musolino. Le musiche originali sono di Antonio Aprile e la voce è di Pasquale Zumbo.

L’opera, liberamente tratta dalla tragedia di Euripide rivisita il personaggio mitologico trasportandolo in un’epoca contemporanea, in cui Ecuba diventa un’immigrata ucraina giunta in Italia in fuga dalla guerra che, per sopravvivere, è costretta a lavorare come badante e a fare i conti con i fantasmi della sua esistenza.

OltreMare Festival

Oltremare festival è un progetto sostenuto dal Comune di Reggio Calabria nell’ambito di “Reggiofest2024: cultura diffusa”.