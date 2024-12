Reggio Calabria ultima per qualità della vita, Minasi: “Dati descrivono la realtà”

“I numeri descrivono, i fatti parlano. Addossare ad altri le proprie colpe e ridurre tutto a una divisione tra Nord e Sud e’ un modo inaccettabile di mistificare la realta’”. Inizia cosi’ una nota della senatrice della Lega Tilde Minasi che replica alle dichiarazioni del sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomata’, sulla classifica del Sole24Ore che colloca la citta’ tra le ultime per qualita’ della vita.

“I numeri raccontano – continua – cio’ che non si puo’ piu’ nascondere: una citta’ che soffre per anni di gestione amministrativa fallimentare, mentre i cittadini aspettano risposte su problemi fondamentali come i servizi essenziali, il decoro urbano e le infrastrutture di base”, incalza la Senatrice, sottolineando la mancata capacita’ di affrontare le reali necessita’ della citta’.

Minasi ribadisce poi con forza l’impegno del Governo negli ultimi due anni, evidenziando i risultati concreti gia’ raggiunti: “Parlare di indicatori “risibili” o “fuori dalla realta’”, come ha fatto il sindaco Falcomata’, e’ un insulto ai cittadini che ogni giorno vivono i disagi della citta’. I fatti, invece, dimostrano che il Governo sta facendo la sua parte per cambiare le cose! Penso, per esempio, al rilancio dell’aeroporto Tito Minniti, che oggi registra un aumento significativo del traffico aereo e passeggeri, con enormi ricadute positive sul territorio, rese possibili proprio grazie all’intervento del Ministro Matteo Salvini, che ha fatto cadere le limitazioni per il decollo e l’atterraggio, creando le basi per l’accordo del Governatore Occhiuto con Ryanair. Uno scalo che e’ stato a lungo emblema dell’abbandono del territorio e che adesso e’ tornato al centro delle strategie di crescita della politica. Penso ancora – continua Minasi – al via libera epocale della Commissione Tecnica di Valutazione dell’Impatto Ambientale per il Ponte sullo Stretto, infrastruttura che non solo rivoluzionera’ la mobilita’ tra Calabria e Sicilia, ma creera’ migliaia di posti di lavoro, dando nuove opportunita’ di sviluppo economico e sociale per tutto il Meridione, anche in termini turistici. E penso ai finanziamenti milionari per la messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico, oltre 44 milioni di euro per tutta la Calabria, di cui oltre 3 e mezzo per la sola citta’ di Reggio. Non ci fermiamo qui – dichiara la Senatrice, rimarcando l’importanza di una visione strategica per il futuro del Sud – Abbiamo, infatti, avviato interventi fondamentali per migliorare le reti ferroviarie e stradali della Calabria, rendendo i collegamenti con il resto del Paese piu’ efficienti e competitivi. Azioni cruciali per dare nuovo impulso alla regione e consentirle di ripartire”.

Minasi sottolinea le responsabilita’ locali: “Le classifiche non sono un attacco politico, ma un dato di fatto che fotografa la realta’. Anziche’ scaricare le colpe sugli altri, chi ha amministrato per anni la citta’ dovrebbe chiedersi perche’ i problemi di Reggio Calabria restino ancora irrisolti. E’ troppo facile criticare, quando invece sarebbe necessario guardare ai propri fallimenti e assumersi le proprie responsabilita’. Per parte nostra – conclude la Senatrice – lavoreremo ancora con determinazione per cambiare il volto di questa citta’ e offrire ai suoi cittadini un futuro migliore. Il nostro obiettivo e’ chiaro: fare in modo che Reggio Calabria possa finalmente essere un esempio di riscatto, efficienza e sviluppo. I numeri descrivono, i fatti parlano: noi siamo qui per agire, non per trovare scuse”.