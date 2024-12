Il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, alla tradizionale cerimonia di scambio degli auguri di fine anno con il Presidente della Repubblica

Il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha preso parte al Palazzo del Quirinale alla tradizionale cerimonia dello scambio degli auguri di fine anno con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alla cerimonia, svoltasi nel prestigioso contesto Salone dei Corazzieri, hanno preso parte le più alte cariche dello Stato, del Governo italiano, dei Gruppi Parlamentari e delle altre articolazioni statali. Per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e per il sindaco Giuseppe Falcomatà, recentemente nominato nell’Ufficio di Presidenza dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, è la prima volta che giunge l’invito alla partecipazione alla prestigiosa cerimonia di fine anno. “Un momento molto emozionante – ha affermato il sindaco – un’occasione per ascoltare direttamente dalla viva voce del Presidente Mattarella il suo discorso augurale rivolto alle diverse articolazioni istituzionali dello Stato. Il suo intervento, di altissimo profilo istituzionale, è stato un richiamo alla pace ed al dialogo tra i popoli, un messaggio di speranza ed un monito alla difesa dei valori della democrazia repubblicana, che devono prevalere su ogni pur legittimo interesse finanziario e che devono appartenere a tutte le istituzioni”.

“Da sindaco sono davvero orgoglioso di aver rappresentato la mia città in un contesto così autorevole. Sono felice perché per la prima volta la Città Metropolitana di Reggio Calabria è rappresentata in questo momento di altissimo valore civile. E’ un orgoglio che la città merita – ha concluso – ed io sono davvero onorato di poter rappresentare la comunità reggina e calabrese di fronte alla massima carica dello Stato italiano”.