Reggio, la Prefettura promuove l’iniziativa benefica “Un Dono sotto l’Albero” per i bambini ricoverati al GOM

In occasione delle festività natalizie, preziosa opportunità per rinnovare il senso di comunità e solidarietà, la Prefettura di Reggio Calabria promuove l’iniziativa benefica “Un Dono sotto l’Albero”, finalizzata alla raccolta di doni per i bambini ricoverati presso i Reparti di Pediatria e Onco-ematologia del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli”.

Nei prossimi giorni, chi vorrà partecipare sostenendo l’iniziativa potrà portare presso il Palazzo del Governo i doni, che saranno raccolti sotto l’Albero realizzato nell’atrio della Prefettura e successivamente consegnati al presidio ospedaliero.