Locri (RC), “Padel in rosa” 2024: al via la terza edizione del torneo a sostegno del progetto NOLE

Tutto pronto per il “Padel in rosa”, a sostegno del progetto N.O.L.E. per la riqualificazione del reparto oncologia dell’Ospedale civile di Locri, promosso dall’associazione “Angela Serra – Sezione Locride” e dalla Città di Locri, che si svolgerà nell’intera giornata di domenica 13 ottobre 2024, sul lungomare Zaleuco, nell’ambito dell’Ottobre Rosa, iniziativa nazionale di sensibilizzazione alla prevenzione dei tumori femminili.

Punto di riferimento sarà la piazzetta “Nosside”, dove alle ore 9.00 si potrà gustare la colazione del benessere, subito prima dell’avvio del torneo “Padel in Rosa 2024”. Tutto il lungomare sarà animato con Studio 54 Network e le attività sportive e ricreative: yoga, pilates, fitness, bocce e scacchi, inoltre ci saranno la mostra d’arte, l’estemporanea di pittura e lo Spazio lettura in rosa. Alle 11.00 incontro di approfondimento sul tema “Prevenire il tumore alla mammella. Parliamone insieme”; alle 12.00, Baby Dance con Ohana – Sunrise – Hakuna Matata. A seguire, animazione bimbi con “Il me e i miei amici cavalli” a cura del Centro Equitazione di Campagna “Isola la lepre”, i gonfiabili, il “Trenino rosa”, e il “Pranzo Rosa”, con punti ristoro Garden Tennis, Oasi Sporting Club, Maritimo.

Al pomeriggio dalle 16.00, il “Trenino in Rosa”, la merenda del benessere, il laboratorio sensoriale “Dal grano al biscotto” a cura di Molino Marturano, il laboratorio di ceramica “Modelliamo con il tornio”, a cura di Susanna Campiti, dalle ore 17.30 spettacoli di danza e performance con Renata Galea School, Evolve Scuola di Danza e Full Dance Calabria. Alle 19.00, gran finale, con la premiazione torneo,

«Desideriamo ringraziare l’azienda agricola il comune di Locri per il prezioso supporto e la collaborazione per la realizzare di questa III edizione di “Padel in Rosa”. Uno speciale ringraziamento va alla nuova direttrice della UOC di Oncologia dell’ospedale di Locri, Dr.ssa Fabiola Rizzuto, e a tutta la direzione sanitaria per aver accolto la delegazione che ha portato un pizzico di “dolcezza” ai pazienti e al personale con un piccolo break a base di succo di melagrana e dolcetti, gentilmente offerti dall’Azienda agricola Meri Pizzata e Bar Ettore. E un grazie infinito a tutti i volontari e le volontarie e ai cittadini che da sempre ci sostengono. Vi aspettiamo domenica sul lungomare di Locri per questa giornata dedicata alla sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione e dello screening per le neoplasie del seno, nonché alla raccolta fondi per il nuovo reparto» dichiara il dott. Attilio Gennaro, referente dell'”Angela Serra” per la Calabria.