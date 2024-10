Giftedness: al via la terza edizione della settimana dedicata alla plusdotazione

Educazione, formazione, legame tra plusdotazione e ritiro sociale. Saranno questi i temi centrali della III edizione di “Insieme per la Giftedness”, la settimana di sensibilizzazione sull’alto potenziale cognitivo e l’eccezionalità multipla, promossa da Apicì aps, in programma dal 13 al 20 ottobre 2024. Sette giorni di attività ed eventi, in presenza e online, durante i quali i docenti, i ragazzi e le loro famiglie, psicologi e professionisti si confronteranno sui percorsi di studio e ricerca avviati dall’Associazione Apicì – Associazione per la giftedness e l’eccezionalità multipla” e sulle nuove iniziative da mettere in campo nell’immediato futuro.

L’iniziativa sarà avviata ufficialmente il 14 ottobre con un incontro pubblico sulla “gifted education”, nell’ambito della Rassegna “Pretesti e Frammenti”, presso l’Aula Magna della Scuola Primaria Principe di Piemonte a Reggio Calabria, I.C. Vitrioli Principe di Piemonte- Pascoli Galileo Galilei, con il contributo di Sara Gasparini, prof. Associato Università Magna Graecia Catanzaro e Neurologa presso GOM RC, e di Giovanna Riso, docente esperta di gifted education.

Il legame tra plusdotazione e ritiro sociale sarà il tema del webinar dei referenti dell’Associazione Hikikomori Italia ” Giftedness: risorse e rischio ritiro sociale. Esperienze hikikomori”, previsto il 15 ottobre, a cura di Caterina Parisi, coordinatrice HIG Calabria, Alessandra Antoniolli coordinatrice HIG Friuli-Venezia Giulia e che vedrà la partecipazione del dr. Alessio Pasquini referente psicologi Friuli-Venezia Giulia. A seguire, alle 20,15 il webinar su “L’importanza del gioco” a cura di Emanuele Cristallo dell’Associazione Zio Ludovico.

Tra le novità di questa terza edizione, la presentazione del concorso di scrittura creativa, in memoria di Massimo Ferrato, socio fondatore di Apicì.

Non mancherà, poi, sabato 19 ottobre alle ore 15,30 l’edizione speciale aperta a tutti di “Ramificando”, dal titolo “Come gestire la fatica delle relazioni sociali” con la partecipazione del dr. Marco Marino e del dr. Gabriele Torino. Ancora, tanti contributi video e social a cura di Silvia Giordano, docente e tutor gifted-2e, e Demetrio De Stefano, osteopata e coach mindfulness.

La settimana si concluderà il 20 ottobre e vedrà l’annuale consegna del premio “Amico della Giftedness”.

“Dopo tre anni, sono felice di constatare che, finalmente, di plusdotazione se ne parla molto di più. Ma ancora c’è tanta strada da fare – dichiara Ida Arcadu, Presidente di Apicì aps – L’appuntamento #Insiemeperlagiftedness, oltre ad avere lo scopo di sensibilizzare, sarà un momento di confronto costruttivo tra tutte le parti coinvolte, famiglie, scuole, professionisti, educatori, per il benessere e la crescita armonica dei ragazzi. Prendere confidenza con il proprio dono da bambini, infatti, aiuta a farlo fruttare in maniera consapevole ed equilibrata in età adulta”.