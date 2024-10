Servizi scolastici a Motta San Giovanni: l’impegno dell’Amministrazione Comunale

“Negli ultimi mesi il Comune ha lavorato intensamente per migliorare l’offerta educativa e potenziare i servizi scolastici del territorio, ottenendo risultati significativi. Questi successi rappresentano non solo una risposta alle esigenze degli studenti e delle famiglie, ma anche un investimento nel futuro della comunità, rafforzando il sistema educativo locale”.

È quanto dichiara Sonia Malara, assessore comunale con delega all’Istruzione, a margine della riunione di Giunta durante la quale, su sua proposta, è stata deliberata la concessione di un contributo economico a favore dell’Istituto Comprensivo di Motta San Giovanni.

“Un’azione importante – continua la delegata del sindaco Giovanni Verduci – riguarda il servizio scuolabus, attivo sin da martedì 17 settembre per Motta e da mercoledì 30 settembre per Lazzaro. È fruito da ben 65 studenti e garantisce la mobilità comunale nonché la gratuità del trasporto per le famiglie con redditi bassi e agevolazioni significative per tutte le altre. Questo intervento assicura a tutti gli studenti la possibilità di frequentare le scuole in sicurezza e senza ostacoli economici”.

“La Giunta –aggiunge Malara- ha prestato grande attenzione all’assistenza educativa per gli studenti con disabilità o bisogni educativi speciali. Garantire e promuovere la loro inclusione superando barriere di apprendimento, relazionali o comportamentali è un obiettivo per noi di vitale interesse. Mediante il contributo economico riconosciuto alla scuola, potenziamo il servizio di sostegno assicurando a ogni alunno l’opportunità di partecipare attivamente alla vita scolastica, ricevendo il supporto necessario per crescere e apprendere in un ambiente accogliente e stimolante”.

“Da lunedì 7 ottobre – rivela l’assessore – inizierà anche il servizio mensa ideato per assicurare a tutti gli alunni un pasto sano ed equilibrato durante la giornata scolastica. Il menù prevede e tiene conto di esigenze specifiche come intolleranze, allergie o preferenze alimentari per ragioni culturali o religiose. Questo è un tipo di prestazione che non risponde solo ai bisogni nutrizionali, ma svolge soprattutto un ruolo educativo promuovendo corrette abitudini e sensibilizzando i nostri ragazzi a condividere momenti di convivialità rafforzando così il senso di comunità. Inoltre, sono attive le cedole librarie per sostenere il diritto allo studio e facilitare l’accesso ai libri di testo. I buoni, distribuiti alle famiglie, possono essere utilizzati presso le librerie per ottenere i libri necessari. Questo servizio si rivolge in particolar modo alle famiglie con reddito medio-basso, per cercare di ridurre i costi legati all’istruzione. Un segnale, questo dell’Amministrazione, che prende i contorni dell’equità d’accesso alle risorse educative”.

“Queste azioni – conclude Sonia Malara – testimoniano l’impegno costante dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Verduci e la volontà in tutti noi di migliorare la qualità della vita scolastica, offrendo servizi all’avanguardia e prestando attenzione al benessere degli studenti. La collaborazione con la dirigente scolastica Margherita Sergi, con gli insegnanti, con le famiglie ed i cittadini resta centrale per continuare a costruire una scuola pubblica capace di rispondere alle sfide del presente e del futuro”.