Soggiorno linguistico e culturale a Sidney per gli studenti del Da Vinci La Dirigente Borrello: “Occasione unica per la formazione internazionale”

Una straordinaria esperienza formativa per quattordici studenti delle sezioni Cambridge International del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria che, a cavallo tra agosto e settembre, sono volati a Sydney per uno scambio culturale di venti giorni.

Ospitati dalle famiglie delle studentesse del college St Mary Star of the Sea, i giovani hanno avuto la possibilità di frequentare per tre settimane le lezioni delle host sisters, sperimentando nuove metodologie e discipline scolastiche.

“Un’opportunità di crescita per gli studenti –commenta la dirigente scolastica Antonella Borrello- che testimonia un ulteriore momento di apertura all’internazionalizzazione del nostro istituto. L’esperienza dimostra come non ci si limiti agli insegnamenti consolidati nelle classi, ma si guardi oltreoceano per consentire agli studenti di conoscere il mondo, la lingua straniera e gli usi e i costumi di Paesi anche molto lontani dall’Italia. Ringrazio le docenti accompagnatrici, le famiglie e lo staff del college che hanno reso possibile il percorso”.

In Australia gli allievi hanno seguito un’ampia scelta di lezioni standard quali matematica, fisica, chimica, biologia, letteratura inglese, geografia, storia antica, storia moderna, arte, religione. Ma anche altre del tutto nuove come Cucito, Scienze forensi, Child Studies, Cookery, Food Technologies, Marine Studies, Pdhpe (Personal Development, Health, Physical Education), Martial arts, Horizon, Extension 1, Extension 2, Drama, corsi scelti secondo le inclinazioni personali.

“Il college è una scuola privata, cattolica e tutta femminile- spiegano a due voci Silvana Ierinò e Barbara Cannizzaro, referenti e accompagnatrici degli studenti. E l’aspetto interessante del progetto è che si è trattato di uno scambio bidirezionale nel senso che i nostri studenti hanno supportato le lezioni di italiano del professor Michael Timpano, chief department del College ospitante, facendo da madrelingua e aiutando le studentesse australiane a migliorare il loro speaking prima degli imminenti exams, correggendo la pronuncia ed il lessico della loro esposizione”.

Una full immersion nella vita quotidiana australiana, con visite guidate in località come Simbio Wildlife Park, Kiama Blowhole, Blue Mountains, Mount Keira, Lake Illawarra, Thirroul beach, Jamberoo, Brighton Lawn, Nan Tien Buddhist Temple, Sea Cliff bridge, Bald hill, Stanwell park. Visitate anche le maggiori attrazioni della città: Opera House, Sea Life Sydney Aquarium, Wildlife Park, Darling Harbour, Bondi beach, The Rocks, Sydney Tower Eye, per citarne alcune.

Al rientro, grazie alla lunga attesa, per scalo tecnico, ad Abu Dhabi, in attesa del volo per Roma, è stato possibile un rapido tour della capitale degli Emirati Arabi Uniti, con visita alla Gran Moschea dello Sceicco Zayed.