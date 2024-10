Concluso il Salone del Gusto Madre Terra 2024 di Torino. Grande interesse per i prodotti identitari della Città metropolitana di Reggio Calabria

La partecipazione delle 10 aziende reggine è stata garantita dalla Città Metropolitana, da tempo impegnata nell’attuazione delle linee programmatiche del sindaco Giuseppe Falcomatà, tese alla migliore promozione delle eccellenze, siano esse enogastronomiche, turistiche e culturali. Proprio in questa direzione grazie alla pianificazione avviata negli anni, relativamente alla partecipazione di Palazzo Alvaro ai più importanti eventi fieristici nazionali, la presenza delle aziende reggine è ormai una costante. Anche al Terra Madre di Torino, che ha registrato la presenza di oltre 300mila visitatori, l’area metropolitana di Reggio Calabria ha riscosso molti apprezzamenti, sia per la qualità dei prodotti che per gli itinerari turistici. In molti, allo stand di Palazzo Alvaro, hanno evidenziato l’interesse a visitare la città, il museo nazionale con i Bronzi di Riace e le altre bellezze del territorio. Nel fine settimana, periodo tradizionalmente di maggiore afflusso allo spazio fieristico, gli stand della Città Metropolitana hanno registrato il picco di vendite. Grande attenzione, nel corso di Terra Madre, è stata riservata anche alle ‘Piparelle’ e alle arance ‘Belladonna’ che, proprio grazie al supporto della Città Metropolitana, sono recentemente divenuti presidi slow food.