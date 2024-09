La dichiarazione del sindaco di Caulonia in merito alla graduatoria “Grandi Eventi”

«Quello che conta in politica è il raggiungimento degli obiettivi. È il risultato finale quello sul quale siamo chiamati tutti noi amministratori a doverci confrontare con garbo e senza allusioni di sorta. Questa premessa è doverosa per fara comprendere ai nostri concittadini che l’amministrazione comunale di Caulonia, che mi prego di guidare da due anni, ha lavorato e continua a farlo seguendo un percorso di trasparenza e legalità, portando avanti con decisione progetti che hanno a cuore lo sviluppo sociale, storico-culturale ed economico della città. Oggi questo percorso di competenza amministrativa viene certificato dalla graduatoria definitiva dell’avviso pubblico regionale “Eventi di promozione culturale 2024”, dove tra i “Grandi Eventi finanziati dalla Regione Calabria”, con un contributo di 100 mila euro, c’è il Kaulonia Tarantella Festival. Noi non avevamo dubbi di ottenere queste risorse, sia perché si è lavorato intensamente e con il massimo impegno della parte politica amministrativa, sia della parte dei dirigenti e dei dipendenti comunali, sia perché c’eravamo confrontati con il consigliere regionale Salvatore Cirillo e con la giunta regionale, guidata dal presidente Roberto Occhiuto e, all’ora, con la presenza dell’assessore Giusi Princi, oggi europarlamentare. Noi andremo avanti continuando a lavorare come abbiamo sempre fatto, per costruire una Caulonia migliore, con un gruppo ancora più coeso, rispondendo con i fatti alle accuse che c’erano state mosse da una parte di minoranza, alle quali avevamo già ampiamente risposto nel corso del consiglio comunale. Siamo stati chiari allora e lo siamo ancora di più oggi con l’ufficialità di un documento regionale ufficiale che non lascia spazio ad alcun equivoco e che, allo stesso tempo, rispedisce al mittente critiche assolutamente infondate». È quanto ha dichiarato il sindaco di Caulonia, Francesco Cagliuso, nell’apprendere della pubblicazione della graduatoria definitiva dell’avviso pubblico “Eventi di promozione culturale 2024” che riporta la manifestazione “Kaulonia Tarantella Festival 2024” tra i “Grandi eventi” finanziati dalla Regione Calabria, con un contributo di 100 mila euro, smorzando, così, le polemiche che erano state sollevate nelle scorse settimane quando era stata pubblicata la graduatoria provvisoria che non aveva finanziato il festival cauloniese.

Sul medesimo argomento interviene l’assessore comunale Antonella Ierace che afferma: «Il risultato ottenuto non ci sorprende, avevamo ben chiara la qualità del progetto presentato. Grazie alla nostra caparbietà siamo riusciti ad usufruire di questo importante finanziamento. Se non avessimo osato guardando in proiezione futura e fossimo tornati indietro sui nostri passi, queste risorse sarebbero andate perse. Ringrazio la disponibilità del Consigliere regionale Salvatore Cirillo, i Dirigenti e dipendenti comunali per la sinergia che si è venuta a creare e che ha portato al raggiungimento dell’obiettivo che c’eravamo prefissati. Questa è la dimostrazione che il gioco di squadra vince sempre. Ora avanti tutta perché tante altre sfide ci aspettano e noi, uniti, siamo pronti ad affrontarle».