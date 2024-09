“Dov’è Amir?”, il dialogo tra un immigrato ed una donna occidentale in scena a Reggio Calabria

Si tenuto è presso il Centro Polifunzionale “I Send Campus” di San Cristoforo Reggio Calabria, centro che sorge su un terreno confiscato alla mafia, lo spettacolo teatrale “Dov’è Amir?”, un dialogo tra un immigrato ed una donna occidentale, dal quale si svelano due diverse visioni della vita.

Il tempo che questa donna dedica alla conversazione, consente di andare “dietro le quinte” dell’immigrazione, con i suoi desideri, i bisogni e le speranze.

In scena, il magistrato Salvatore Cosentino e l’artista Pierina Laganà: un connubio che, in un’osmosi perfetta, ha messo in evidenza che la legalità si compie sì con le leggi, perché non può esserci libertà senza giustizia, ma avviene anche attraverso la rappresentazione del bello. Per cui i due protagonisti della pièce si fondono in un amalgama in cui l’armonia dell’ essere regala libertà nella giustizia.

L’Evento ospitato dal Campus, coordinato dal Dott. Tony Moscato, Centro Polivalente nel quale numerose realtà sociali – locali e nazionali – operano nell’interesse della collettività e nel rispetto e promozione della cultura della legalità, è stato altresì momento apprezzato e condiviso anche nell’ambito della formazione all’inclusione ed alla legalità, svoltasi all’interno del percorso di Servizio Civile Universale del Progetto “Resilienza Sociale: Sostegno alle Persone Fragili” a sottolineare l’importanza del tema e dello strumento artistico, finemente ed egregiamente posto in essere dai due protagonisti.

Dalla penna e con l’interpretazione del dott. Salvatore Cosentino (sostituto Procuratore generale presso la Corte di Appello di Lecce; critico letterario; autore teatrale) con la collaborazione ai testi e l’interpretazione di Piera Laganà (funzionaria della Corte di Giustizia Tributaria, pittrice e attrice), lo spettacolo ha coinvolto il numeroso pubblico presente ed ha tracciato un percorso di profonda e concreta riflessione sul tema dell’immigrazione, della legalità e dell’inclusione.