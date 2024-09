Francesco Pisano, capogruppo consiliare di “Polistena futura” duro sul sindaco di Polistena: “Comune di polistena: connivenze, ambiguita’ e legalita’ (solo) sbandierata”

Riportate di seguito le parole di Francesco Pisano, capogruppo consigliare di “Polistena futura” rivolte all’attuale amministrazione Tripodi: “Di “influenze sugli uffici per le nomine di professionisti e sulle scelte delle ditte a cui affidare lavori”, dei “titolari delle imprese che passavano dalla stanza del sindaco dove gli venivano indicati i nomi da assumere”, delle “assunzioni per calcolo politico alla Città Metropolitana, al porto di Gioia Tauro e nella zona industriale di Polistena” e delle “influenze nei pubblici concorsi e nello scorrimento delle graduatorie”.

Di questo doveva rendere conto il dott. Michele Tripodi ai cittadini di Polistena ma NON L’HA FATTO.

Lo farà nelle sedi opportune.

Nelle sedi opportune dovrà anche parlare di quello che si è lasciato sfuggire nella diretta di qualche giorno fa.

Il dott. Michele Tripodi, Sindaco (ad oggi) di Polistena, ha affermato di aver AIUTATO, quindi FAVORITO un’impresa.

Ancora una volta voglio ribadire che l’azione della Pubblica Amministrazione si DEVE ispirare a principi di IMPARZIALITA’ e TRASPARENZA.

Favorire un’impresa è ILLEGALE e, tra le altre cose, come può un Sindaco intervenire in modo discrezionale in procedure di competenza degli uffici?

Il dott. Michele Tripodi lo spiegherà agli organi competenti/inquirenti.

Sul piano politico ci stupisce il SILENZIO TOMBALE di chi parla di LEGALITA’ in ogni occasione (molto probabilmente più per pratica consuetudinaria che per convinzione).

Abbiamo un SINDACO CHE AMMETTE DI AVER COMMESSO RIPETUTE ILLEGALITA’ ed il suo vice, referente regionale di AVVISO PUBBLICO ed esponente dell’associazione “LIBERA”, sta zitto?

La LEGALITA’ è un principio oppure una CONVENIENZA?

Rimaniamo sbalorditi da questo ATTEGGIAMENTO AMBIGUO e rimaniamo sbalorditi anche dal SILENZIO dei referenti delle associazioni con cui collabora il signor Giuseppe Politanò.

In questi casi si dovrebbero prendere le distanze ma, a quanto pare, la CONNIVENZA è forte e ben salda.

Ci chiediamo come mai…

Una cosa è certa, il SISTEMA TRIPODI comincia a scricchiolare e siamo certi che…

…tutti i nodi verranno al pettine, anche quelli più AGGROVIGLIATI!

FRANCESCO PISANO

CAPOGRUPPO CONSILIARE “POLISTENA FUTURA” “