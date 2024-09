Magistratura, Bombardieri lascia Reggio Calabria e approda alla guida della procura di Torino: “Lotta alle mafie sarà priorità”

La lotta alla criminalità organizzata e ai settori della pubblica amministrazione e della politica che stringono “patti scellerati” con le mafie; poi gli interventi contro la violenza di genere, e il contrasto “senza tentennamenti e senza timori” ai fenomeni collegati all’eversione e a coloro che “non accettando le regole democratiche, cercano di imporre con la forza la propria visione”.

Saranno questi i binari su cui si incardinerà l’azione della procura di Torino sotto la guida del suo nuovo capo, Giovanni Bombardieri, 61 anni, che si è insediato formalmente oggi con una cerimonia celebrata a palazzo di giustizia dal presidente del tribunale, Modestino Villani. Bombardieri, che proviene da Reggio Calabria, ha affermato che per lui “è un grande onore” assumere l’incarico in una sede retta nel corso dei decenni da figure (da Bruno Caccia a Marcello Maddalena, da Giancarlo Caselli ad Armando Spataro e in ultimo ad Annamaria Loreto) “che hanno dato lustro alla magistratura”.

Nel corso del suo intervento il neo procuratore generale, Lucia Musti, che si è insediata sabato scorso ha detto che Bombardieri “è l’uomo giusto al posto giusto”.