A causa di una frana, temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 18 “Tirrena Inferiore”, al km 515,000 a Scilla (Reggio Calabria).

Istituite deviazioni in loco.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.