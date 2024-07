Locri, la concessionaria Piterna dona un automezzo al Comune

Lavorare in sinergia per obiettivi comuni è questo lo spirito della collaborazione che nei giorni scorsi ha portato la concessionaria Piterna a donare un automezzo del suo parco auto al Comune di Locri.

Grazie all’impegno sempre attento dei due consiglieri Comunali Giovanni Lacopo e Marco Cutrona si è arrivati a questo risultato senza alcun aggravio sulle casse comunali.

“Ancora una volta – hanno commentato i due consiglieri – il tipo di opposizione che portiamo avanti è quella di un’analisi attenta e costruttiva, con l’obiettivo di trovare soluzioni per la nostra città e per risolvere problematiche giornaliere. Un grazie alla proprietà della concessionaria Piterna, che da noi sollecitata ha voluto fornire il proprio contribuito al territorio. Con questa iniziativa – concludono Cutrona e Lacopo – abbiamo voluto offrire un supporto positivo all’esigenza di spostamento all’interno del nostro paese, risolvendo un problema di logistica. Operare sul territorio vuol dire anche ascoltare le esigenze dei cittadini e dare risposte concrete. Come giovani intendiamo sempre dare un contributo costruttivo alla vita politica locrese, perché miriamo ad avere una Locri nuova e migliore per il futuro di tutti i cittadini”.

“Esprimo il mio apprezzamento – ha commentato il Sindaco di Locri Giuseppe Fontana – per un’unione d’intenti lontana da qualunque forma di strumentalizzazione personale. La collaborazione attiva di tutti i Consiglieri comunali è il più grande auspicio che da primo cittadino mi sento di fare. Ringrazio la Concessionaria Piterna per aver donato alla Città l’auto ed i due Consiglieri Cutrona e Lacopo per essere stati l’incipit dell’iniziativa”.