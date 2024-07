Reggio, domani in Prefettura la firma sul protocollo d’intesa per una movida sicura

Venerdì 19 luglio alle ore 11:30, presso il Salone degli Stemmi del Palazzo del Governo, sarà sottoscritto il Protocollo d’intesa per la prevenzione ed il contrasto dei comportamenti antisociali nelle zone della movida, dal Prefetto di Reggio Calabria, Clara Vaccaro, dal Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, dal Presidente della Camera di Commercio, Antonino Tramontana, dal Presidente della Confcommercio, Lorenzo Labate, dal Presidente della Confesercenti, Claudio Aloisio.

L’iniziativa è volta ad assicurare il contemperamento degli interessi legati alla fruizione, da parte dei più giovani, dei momenti di svago e socialità, nonché degli interessi generali alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e del decoro urbano.

L’Accordo segna l’avvio di una proficua collaborazione tra Istituzioni pubbliche, esercenti ed Enti impegnati “in prima linea” a prevedere strategie e soluzioni efficaci, nonché ad attuare azioni sistematiche e continuative per la gestione ordinata degli scenari notturni di svago giovanile.

L’incontro, al quale sono invitati a partecipare gli organi di Stampa, sarà un importante momento di condivisione degli obiettivi e delle strategie d’intervento per la “messa in campo” di azioni innovative, per garantire la qualità del divertimento notturno giovanile, nel rispetto della quiete pubblica e del decoro urbano, in un’ottica di coesione civile e sociale cittadina.