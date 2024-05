I nuovi Maestri del Lavoro della città di Reggio Calabria

Venerdì 24 Maggio 2024, alle ore 10.00, presso il Salone Perri di Palazzo Corrado Alvaro, sede della Città Metropolitana – Piazza Italia-Reggio Calabria, saranno presentati alle Autorità Cittadine, nonché a tutte le Associazioni, i Maestri del Lavoro che il 1° Maggio c.a., nella città di Catanzaro, sono stati insigniti dal Prefetto Dott Enrico Ricci della Stella al Merito del Lavoro con Decreto del Presidente della Repubblica.

Infatti il 1° Maggio, nel Palazzo del Governo, S.E. il Prefetto di Catanzaro Dott. Enrico Ricci, alla presenza di Autorità Civili e Militari, Politiche e Religiose e dei Prefetti delle altre province calabresi, ha conferito, nel corso di una sobria cerimonia, l’ambita e prestigiosa onorificenza a 25 Maestri del Lavoro calabresi per l’anno 2024, tra cui 3 della città metropolitana reggina.

Sono stati riconosciuti ai nuovi insigniti l’impegno, la partecipazione e la professionalità profusi nel mondo del lavoro, grazie ai quali essi, mediante una progressiva evoluzione lavorativa, sono pervenuti al conseguimento di alti livelli di professionalità e di crescita umana e sociale.

I nuovi insigniti della Provincia di Reggio Calabria provengono da vari settori lavorativi, tutti con lunghe esperienze professionali.

I Maestri per l’anno 2024 sono: Bonio Demetrio – Azienda Caffè Mauro di Villa San Giovanni , Laurendi Catena – Hitachi Rail di Reggio Calabria e Morano Domenica Giuseppina – Trenitalia di Rosarno.

Durante la manifestazione del 24 maggio saranno consegnate anche le Targhe Fedeltà ai Maestri del Lavoro che, iscritti alla Federazione da vari decenni, sono testimoni della Stella al Merito del Lavoro. I Maestri premiati sono: per i 10 anni Caruso Linda, Germanò Giuseppe, Giglietta Francesca, Lofaro Pasquale, Minerva Gennaro, Nisticò Francesco, Schirripa Domenico e Sgrò Francesca; per i 20 anni Chiera Ilario, Ielo Anna, Malafarina Adriano e Micali Francesco; per i 35 anni Casciano Filippo e Cuzzocrea Rosa;

Nel corso della stessa cerimonia il Sindaco della Città di Reggio Calabria consegnerà il San Giorgio D’Oro al Maestro del Lavoro Germanò Giuseppe, nell’ambito della convenzione che il Consolato ha in essere con il Comune di Reggio Calabria.

Subito dopo saranno consegnati dei riconoscimenti agli studenti, indicati dai rispettivi Dirigenti, che hanno aderito al Progetto di Testimonianza Formativa della Federazione dei Maestri del Lavoro.

Il riconoscimento “Una Stella per la Scuola”, alla sua prima edizione è stato istituito dal Consolato Metropolitano dei Maestri del Lavoro a conclusione dell’intensa attività svolta dai Maestri negli Istituti Scolastici della Città Metropolitana.

La finalità del riconoscimento è quella di premiare le eccellenze emerse nel corso dell’anno scolastico 2023- 2024 nei vari indirizzi di studio o gli Allievi che hanno rappresentato la propria Scuola in concorsi nazionali ed hanno ottenuto risultati lodevoli.

Saranno presenti gli studenti dell’IC Montebello Jonico – Motta San Giovanni, dell’ITT Panella Vallauri di Reggio Calabria e dell’Istituto Professionale IPSIA di Siderno – Locri con i rispettivi Dirigenti Prof.ssa Margherita Sergi, Prof.ssa Teresa Marino e Prof. Gaetano Pedullà.

Alla Cerimonia parteciperà anche una delegazione dell’ITT Panella – Vallauri.

Alla Manifestazione sono stati invitati il Prefetto di Reggio Calabria Dott.ssa Clara Vaccaro, il Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Avv. Giuseppe Falcomatà, il Direttore dell’Ispettorato d’Area Metropolitana di Reggio Calabria Dott. Massimiliano Mura, Il Presidente della Camera di Commercio Dott. Ninni Tramontana, i Responsabili delle Aziende degli insigniti: Caffè Mauro, Hitachi Rail e Trenitalia, i Sindaci di Rosarno, Motta San Giovanni, Montebello Jonico e Siderno.

Sarà presente Il Console Regionale dei Maestri del Lavoro Saverio Capria.

La Manifestazione è patrocinata dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria.