Confindustria Giovani Reggio Calabria presenta l’evento “Cantiere a Punti”

Il Gruppo Giovani di Confindustria Reggio Calabria, in collaborazione con il Gruppo Giovani di Ance, e gli ordini degli Ingegneri e degli Architetti è lieta di annunciare l’evento “Cantiere a Punti”, una conferenza focalizzata sulle novità legislative in materia di salute e sicurezza nei cantieri. L’evento si terrà il Venerdì 7 Giugno 2024 presso la sede di Confindustria Reggio Calabria, alle ore 16:30.

Durante la conferenza, saranno esaminati i dettagli e le implicazioni del Decreto Legge 19/2024, noto come Decreto PNRR 4, che introduce la “Patente a punti per la sicurezza nei cantieri”. Questo sistema prevede l’adozione di una patente a crediti per ogni operatore, con l’obiettivo di migliorare gli standard di sicurezza attraverso un sistema di crediti e penalità.

A introdurre l’evento saranno Domenico Vecchio presidente di Confindustria RC, Giuseppe Lombardo presidente f.f. del Gruppo Giovani di Confindustria RC, Umberto Barreca presidente del Gruppo Giovani di Unindustria Calabria, Nicola Irto presidente del Gruppo Giovani Ance RC, Francesco Foti presidente dell’Ordine degli Ingegneri RC, Ilario Tassone presidente dell’Ordine degli Architetti PPC RC.

Il convegno vedrà la partecipazione di esperti nel settore della sicurezza e rappresentanti istituzionali:

l’Ing. Antonino Ughettini dell’ispettorato del Lavoro discuterà le modalità e gli obblighi introdotti dalla nuova normativa.

Michele Laganà presidente di Ance RC, concluderà l’incontro con un intervento sulle prospettive future della sicurezza nei cantieri edili.

A moderare l’evento sarà l’ingegnere Nicola Cuzzocrea della O2HP S.r.l.

Accreditamento e Formazione Professionale

L’evento è accreditato presso gli Ordini Professionali promotori e i partecipanti avranno la possibilità di ricevere crediti formativi professionali. È una opportunità formativa non solo per gli addetti ai lavori ma anche per le imprese interessate a comprendere meglio come le nuove normative influenzeranno la gestione della sicurezza nei cantieri.

Con l’introduzione della “Patente a punti”, Confindustria Giovani Reggio Calabria continua il suo impegno per la promozione di un ambiente di lavoro più sicuro e regolamentato, rispondendo proattivamente alle sfide poste dal settore e dalla normativa vigente.