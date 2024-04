Amministrative a Rizziconi, Sina Collufio si candida a sindaco

Proseguono i lavori, già da tempo avviati dal gruppo politico “Rizziconi c’è”, che si sta preparando ad affrontare nel migliore dei modi le prossime Elezioni Amministrative.

Nell’ultima riunione che si è tenuta lo scorso 6 aprile, dopo attente riflessioni, discussioni e confronti, tutti animati da uno spirito di fattiva collaborazione alla causa, si è arrivati alla decisione unanime dei componenti presenti, alla scelta del prossimo candidato a sindaco nella persona di Sina Collufio.

Particolare soddisfazione, nel corso dell’incontro politico, è stata espressa da Pino Di Giorgio che ha avuto il compito di moderare la riunione, dal già consigliere provinciale Michele Bello e il già consigliere regionale Marcello Anastasi.

Collufio, nel prendere la parola, ha accettato la proposta di candidatura nella consapevolezza che i componenti la lista siano uniti in un unico obiettivo: la crescita sociale, economica e culturale della comunità rizziconese. A giugno quindi, si potrà puntare su una figura femminile la cui esperienza nel mondo della scuola la rende già ricca di competenze e capace di stabilire e rafforzare relazioni rendendosi protagonista di nuove vedute con un nuovo spirito costruttivo.

Collufio – si legge ancora nel comunicato stampa – nel manifestare, dunque, la propria volontà di scendere in campo, dopo aver ringraziato tutti i presenti, ha chiesto di poter avere il tempo utile necessario per poter individuare e valutare attentamente le persone che aspirano a candidarsi insieme a lei e comporre la sua lista. Pertanto, si è prefissata ad avviare una particolare disamina che, probabilmente non sarà cosa semplice, visto l’alto numero degli aspiranti Consiglieri che si sono resi disponibili a sostenerla nella guida di Rizziconi. Per cui prima di riuscire a comporre l’elenco con i nomi della stessa lista c’è da supporre che passerà un po’ di tempo

Non sarà un obiettivo agevole per la candidata a sindaco, che ha un ventaglio importante di figure pronte a mettersi in gioco e vogliose di fare parte di uno schieramento che punta a far rifiorire il territorio, in tutte quelle che sono le sfaccettature, nella sua interezza: dal capoluogo alle frazioni. Tutti sullo stesso piano.

La stessa Collufio ha sottolineato da subito l’importanza di volere affrontare le varie problematiche attraverso una visione collaborativa, quella “del noi” , che prevede la compartecipazione di tutti i cittadini, quale garanzia di trasparenza e di partecipazione. Sicuramente espressione di una chiara forma di apertura verso chiunque sostenendo la logica della corresponsabilità e partecipazione nella gestione del bene comune.. A partire da questo momento, dunque, Rizziconi può iniziare a guardare con interesse anche ad una donna come figura da eleggere alla guida della comunità.

Tutti augurano a Sina Collufio la riuscita del suo progetto, il cui intento è quello di offrire quel grande bene di cui i suoi cittadini necessitano nel rispetto dei diritti di ognuno. Un bene profondamente sentito verso il proprio paese dove Sina è nata e cresciuta e per il quale si è spesa sempre generosamente a favore della gente attraverso la scuola, dove da anni presta servizio anche come Vice Dirigente scolastica.