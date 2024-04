Caulonia, mercoledì 3 aprile Consiglio comunale aperto sul “KTF 2024”

Si terrà mercoledì 3 aprile alle ore 19.00, presso la Casa Madre di Caulonia Centro, il Consiglio Comunale aperto alla cittadinanza, convocato dall’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Francesco Cagliuso, con unico punto all’ordine del giorno il “Kaulonia Tarantella Festival”.

«Il “KTF” è la manifestazione più importante per Caulonia e i Cauloniesi e rappresenta un punto di riferimento turistico e culturale di livello regionale, per questo motivo, su proposta dell’assessorato alla cultura la volontà di condividere un percorso e di convocare un Consiglio Comunale aperto, affinché si possa discutere e approfondire l’organizzazione dell’edizione 2024 insieme alla minoranza consiliare, alle associazioni territoriali alle imprese e a tutti i cittadini Cauloniesi. Un’idea subito condivisa dal sindaco Francesco Cagliuso e da tutti i colleghi della maggioranza», ha affermato l’assessore alla cultura Antonella Ierace che ha aggiunto: «È chiaro a tutti che il “KTF” è il fulcro delle manifestazioni della nostra città e dobbiamo pensare a condividere l’organizzazione dell’evento in piena sintonia comunitaria, per questo motivo invitiamo tutti i cittadini a non mancare ala pubblica assise di mercoledì».

«È intenzione di questa Amministrazione Comunale rendere più condivisa possibile la realizzazione di questa XXVI edizione della kermesse culturale più importante non solo di Caulonia ma di tutta la Regione», ha dichiarato il sindaco di Caulonia. «È importante che ogni Cauloniese sia orgoglioso di questo patrimonio culturale che proietta la nostra città in una dimensione turistico culturale di eccellenza aggiunge l’Assessore Ierace. Pertanto reiteriamo l’invito a partecipare al consiglio comunale del 3 aprile, per costruire insieme la nuova edizione del Caulonia Tarantella Festival», ha concluso il sindaco Cagliuso.