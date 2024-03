Reggio, weekend di eventi a Porto Bolaro

E’ ormai tutto pronto per i festeggiamenti del 15° Anniversario di Porto Bolaro Shopping Center.

Si parte sabato 23 marzo dalle ore 17:00, in collaborazione con la Mondadori Bookstore la giovanissima youtuber Roby, incontrerà i fans e firmerà le copie del suo nuovo libro “I Manga di Roby”: una nuova serie a fumetti in stile manga ideati dalla seguitissima youtuber.

Il clou dei festeggiamenti è previsto per domenica 24 marzo, a partire dalle ore 17:30, per festeggiare i 15 anni del Centro, un pomeriggio all’insegna del cabaret, del divertimento e della musica con la comicità della simpaticissima Valentina Persia e le performance musicali dei Violinisti in Jeans. Il tutto sotto la straordinaria conduzione del noto presentatore televisivo Salvo La Rosa.

La serata, si concluderà con il tradizionale taglio della maxi torta di compleanno realizzata dall’APAR (Associazione Pasticceri Artigiani Reggini) e degustazione per tutti.

Ma non finisce qui!!! Al primo piano della galleria, presso la food court, continua la Mostra di Modellismo a cura dell’Associazione Modellisti Reggini – AMR aperta a tutti per far divertire famiglie, giovani e ragazzi. All’interno sarà possibile visitare, attraverso le diverse esposizioni, i principali settori modellistici fra cui, “il plastico dinamico ferroviario in scala 1:87”. Inoltre, sarà possibile visionare anche due plastici in scale differenti, tra cui la scala Z, la più piccola al mondo. Presente anche un eliporto dinamico e sarà possibile assistere alla spettacolare esibizione di volo dei piccoli elicotteri oltre a numerosissimi modelli di auto, moto, aerei e mezzi militari.

Inoltre, fino a domenica 24 continuano gli spettacoli del Circo M.Orfei all’esterno dell’area adiacente il centro commerciale.

Infine, sarà possibile vedere l’allestimento delle maxi uova di cioccolata e, sabato 30 marzo dalle 17:00 sono previste animazioni per bambini con attività di laboratori di “Pasta di Zucchero” e colorazione delle uova. Non mancherà la tradizionale rottura delle maxi uova e degustazione di cioccolato per tutti.

Insomma, per i suoi 15 anni di attività tantissimi gli appuntamenti e le attività realizzate dalla Direzione dello shopping center guidata dal Direttore Alberto Federico.