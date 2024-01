Cultura della salute e della sicurezza al Liceo Classico “Campanella” di Reggio Calabria

Il Club Interact “Liceo Classico T. Campanella” e il Club Reggio Calabria Nord in collaborazione con “Help”, associazione culturale che sostiene attività di utilità sociale, hanno curato, nella giornata odierna, l’iniziativa “Prevenire è meglio che…” nell’Aula Magna del Liceo.

Al centro della riflessione il concetto di cultura della salute e della sicurezza, che devono essere intese come espressione di capacità protettive tramite un percorso fondato sull’esperienza individuale e collettiva.

Quando si parla di prevenzione ci si riferisce all’insieme delle azioni ed attività che mirano a ridurre la mortalità, la morbilità o gli effetti dovuti a determinati fattori di rischio o ad una certa patologia, promuovendo la salute e il benessere individuale e collettivo. Diversi i settori in cui, agendo con consapevolezza, è possibile prevenire pericoli, ma è necessario che i giovani siano preparati a saper affrontare situazioni difficili. L’ambito dei trasporti è uno dei primi su cui intervenire: automobili e motocicli sono da sempre legati a pericoli derivanti da un mancata preparazione e/o capacità di gestione da parte di chi si mette alla guida. Le strade delle nostre città, inoltre, vengono percorse da ragazzi che, per abbreviare le distanze, si affidano a monopattini elettrici, soggetti al rischio di incendio. Per ridurre tale rischio, è importante che gli utenti dei monopattini siano consapevoli dei potenziali pericoli. È necessario promuovere la formazione sulla sicurezza e diffondere informazioni utili sul corretto utilizzo e la gestione del veicolo.

Vivendo con gli altri e tra gli altri è, inoltre, opportuno essere in grado di intervenire in caso di emergenza: le nozioni di Pronto Soccorso non devono essere conosciute solo dal personale specializzato. Chiunque potrebbe trovarsi in situazioni in cui un’azione tempestiva può recare sollievo o addirittura salvare una vita. In caso di crisi epilettiche, attacchi di panico, attacchi ischemici intervenire con fermezza è fondamentale. Ciò significa conoscere le corrette procedure: la chiamata al 118 e il comportamento in attesa dei soccorsi. Altre situazioni di pericolo derivano, tristemente, dall’uso e abuso di alcol e sostanze psicoattive che possono avere effetti destabilizzanti su chi li assume.

Prevenire significa adottare corretti stili di vita: questo è l’obiettivo del Liceo Classico “T. Campanella” che mira a consolidare l’educazione alla salute e alla sicurezza per consentire agli studenti di sviluppare conoscenze, attitudini e capacità di comportamento e adottare e mantenere stili di vita sicuri.