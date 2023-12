Forza Italia Villa San Giovanni: ”Costituzione gruppo consiliare avvenimento importante”

”La costituzione del gruppo consiliare di Forza Italia, seppur solo dal punto vista formale, vista l’appartenenza storica dei consiglieri al partito del compianto leader Silvio Berlusconi, rappresenta un avvenimento importante nello scenario politico cittadino ed all’interno del Consiglio Comunale.

Un gruppo consiliare composito che si affaccia all’interno del civico consesso con la determinazione che ci ha portato alla partecipazione dei consigli comunali assumendo posizioni politiche coerenti con la linea politica nazionale e di partito ma sempre e comunque salvaguardando gli interessi prioritari della città.

Siamo sempre più convinti della posizione assunta con riferimento alla decisione del Governo Nazionale della realizzazione del Ponte sullo Stretto, quale volano di sviluppo del territorio e su tante altre tematiche, come gli sviluppi infrastrutturali sul territorio derivanti dagli investimenti dell’ADSP dello Stretto in conseguenza delle discussioni che sin dal primo consiglio comunale abbiamo tenuto in Consiglio Comunale e nella sede di partito.

Siamo assolutamente grati per l’immenso lavoro svolto dal nostro leader On. Francesco Cannizzaro, neo Coordinatore Regionale del partito, che ha programmato la realizzazione di tantissime attività nella nostra Città, quale il G7 del commercio e la presenza di autorevoli rappresentanti del Governo nazionale, quale segnale tangibile di una presenza costante di Forza Italia nell’intera area dello Stretto e quale funzione nevralgica di Villa San Giovanni nell’ambito della Città metropolitana di Reggio Calabria.

Tutto ciò ci responsabilizza ancor di più nel nostro ruolo politico cittadino ma al tempo stesso ci dà quella giusta carica e quegli stimoli fondamentali in politica per poter continuare la nostra azione di controllo dell’attività amministrativa del governo locale in modo sempre più incisivo e concreto, affrontando tutte le problematiche cittadine in modo propositivo, fornendo proposte alternative alle azioni dell’Amministrazione Caminiti che sino ad oggi è apparsa totalmente inadeguata al proprio compito di governo e poco coinvolgente nello svolgimento del suo compito istituzionale con riferimento alle questioni più importanti del territorio e nei confronti della minoranza consiliare che continuerà ad agire nell’interesse esclusivo della comunità Villese”.

Lo affermano in una nota i consiglieri comunali Marco Santoro, Daniele Siclari, Stefania Calderone, Domenico De Marco.