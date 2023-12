Platì: 680 mila euro per l’adeguamento sismico dell’edificio scolastico del Plesso ex Scuola Elementare Centro

La Regione Calabria Dipartimento – Infrastrutture e Lavori Pubblici – ha decretato lo stanziamento per l’adeguamento sismico del plesso sito in Platì Centro ex Scuola Elementare, per la messa in sicurezza e il relativo adeguamento strutturale dell’edificio. ( decreto n. 19553 del 19/12/2023

Un progetto che è stato avviato nel lontano 2006 e che vede la luce dopo quasi un ventennio grazie al Vice Presidente Giusy Pinci al Presidente Roberto Occhiuto ed al Dipartimento guidato dall’Ing. Francesco Tarsia, che hanno valutato positivamente l’esigenza di non perdere un finanziamento di 200.000,00 del Ministero delle Infrastrutture, che si aggiunge all’odierno di 480.000,00, assegnato al Comune nel lontano 2006 e che è rimasto nei cassetti per circa un ventennio . Il Sindaco e l’intera Giunta Comunale esprimono soddisfazione per il risultato raggiunto frutto di un’attività amministrativa che da subito dopo l’insediamento ha posto la Scuola ed i servizi scolastici al centro dell’attività politico amministrativa con la convinzione che lo sviluppo infrastrutturale scolastico avrebbe avuto una ricaduta sull’innalzamento del livello socio-culturale della Comunità.

Un progetto che definisce chiaramente lo slancio dell’intera comunità aspromontana verso la transizione ecologica dettata dal processo di certificazione ambientale sugli interventi edilizi.

Un progetto di edilizia scolastica posto come baluardo di stabilità e vicinanza istituzionale in territori spesso declassati.

Questo stanziamento dimostra che il percorso dell’Amministrazione Comunale è spinto dalla Politica del fare ispirata ai principi Repubblicani che mettono al centro i bisogni dei Cittadini così come sancito dalla Nostra Carta Costituzionale.

L’Azione Politico Amministrativa della compagine – Liberi di Ricominciare Sergi Sindaco – in questi 39 mesi di legislatura non è mai stata mera attività ordinaria nascosta e compressa dalla futile, quando non produttiva, burocrazia inutile per lo sviluppo, ma ha dato slancio alla stessa contribuendo a fare emergere le potenzialità professionali che la compongono.

Il Sindaco Rosario Sergi e l’Amministrazione Comunale tutta sono soddisfatti del lavoro sinergico tra Istituzioni che ha condotto a questo risultato , ricordando la visita del Ministro dell’Istruzione e del Merito On Giuseppe Valditara che ha raggiunto ed attenzionato la Nostra Scuola, nel mese di Settembre u.s. ,meritevole di raggiungere traguardi sempre più ambiziosi.