Gioia Tauro: operazioni di ricerche e soccorso di un sub in località “Ulivarella”

Nel primo pomeriggio di ieri, 19 ottobre, la Guardia Costiera di Gioia Tauro riceveva una segnalazione da parte di un cittadino relativa ad un presunto sub disperso. Si disponeva l’invio immediato della motovedetta SAR CP 827 via mare. Contestualmente personale della Delegazione di Spiaggia di Palmi dirigeva in zona.

Il personale operante, giunto prontamente sul punto dell’emergenza, poco dopo intercettava il sub a circa 70 mt. dalla costa in un tratto di mare non visibile e accessibile dalla costa.

Lo stesso, dalle ore 10.00 non aveva ancora fatto rientro, lasciando sull’arenile nei pressi della spiaggia – scoglio dell’Ulivarella – uno zaino con tutti i propri effetti personali, e ciò aveva destato le preoccupazioni del segnalante a terra.

Dopo aver acquisito le necessarie informazioni, invitato il sub a rientrare per la propria incolumità anche in virtù delle condizioni meteo marine che andavano a peggiorare, (mare forza 2 – 3), si accertava che lo stesso era un uomo di nazionalità Argentina di circa 60 anni e che versava in buone condizioni di salute.

L’operazione compiuta si inserisce nella quotidiana attività della Capitaneria di porto di Gioia Tauro finalizzata al soccorso e alla salvaguardia della vita umana in mare a tutela della salvaguardia dei bagnanti.

Si ricorda infine che, per le emergenze in mare, bisogna sempre chiamare il numero 1530, gratuito sul tutto il territorio nazionale e attivo, 24 ore su 24, per 365 giorni all’anno.