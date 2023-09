Lanciati sassi contro l’auto di Klaus Davi a Reggio Calabria: indagano i carabinieri

Nella notte di martedì l’auto di Klaus Davi è stata bersagliata con un masso che ha centrato in pieno la carrozzeria lato guida, mancando di poco il giornalista, che si trovava in quel momento all’interno dell’abitacolo. Davi stava riprendendo una centrale della droga in viale Marconi, zona controllata dai clan rom affiliati alle cosche di Reggio Sud. Tre settimane fa il massmediologo era riuscito a filmare anche l’interno dello stesso ‘bunker della droga’ registrando diversi pusher intenti a vendere cocaina e droga. Martedì notte è tornato sul posto constatando che l’organizzazione di narcotrafficanti era tornata perfettamente operativa e che l’andirivieni di ‘micro traders’ della coca e di clienti aveva ripreso a pieno ritmo come se nulla fosse successo. La piazza di spaccio ha quindi riaperto i battenti dopo qualche giorno di ‘tregua’.

Mentre stava riprendendo la scena, un gruppo di uomini ha lanciato un pesante masso contro l’auto di Davi. Gli ignoti si stavano dirigendo speditamente a piedi verso il veicolo del giornalista che – vedendoli avanzare verso di lui – ha ingranato la marcia ed è riuscito a fuggire. L’intera scena è stata ripresa dalle telecamere del giornalista (video). “Quando ho sentito il rumore provocato dall’urto del masso sono scappato a tutta velocità sbucando in via Sbarre e dirigendomi poi verso la tangenziale. Se mi avessero preso non so onestamente che fine avrei fatto” ha raccontato Klaus Davi che questa mattina ha sporto denuncia presso la stazione dei Carabinieri di Archi che hanno fatto tutti i rilievi del caso e che stanno indagando sulla vicenda. Nell’occasione, Davi ha avuto modo di riferire dell’accaduto anche ai Carabinieri della stazione del quartiere Modena che si sono recati ad Archi per ascoltare.