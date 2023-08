Gerace (RC), si chiude la prima parte del Festival Corrispondenze Contemporanee

A Gerace si è chiusa la prima parte del Festival Corrispondenze Contemporanee – Echolalia: Pluralità di Echi, che ha visto protagonisti il pittore Massimiliano Fabbri, lo scultore Paolo Migliazza e il musicista Domenico Stranieri.

Gli artisti hanno lavorato rispettivamente nelle chiese di Santa Caterina d’Alessandria, dell’Annunziatella e dell’Addolorata, intessendo un intenso rapporto con le strutture architettoniche di grandissimo pregio, attraverso opere che affermano il valore della contemporaneità dell’arte.

In particolare l’opera di Massimiliano Fabbri si è concentrata sulla produzione di disegni a china e a pastello (ritratti del pittore Mattia Moreni e ritratti della madre dell’artista), in cui si evidenzia il reiterarsi di un’immagine che lentamente muta, avvicinandosi sempre di più a volti di automi o in cui all’espressione si sovrappone la perdita della naturalezza.

Paolo Migliazza nella chiesa dell’Annunziatella, ritrovando un rapporto unico con i muri scrostati dello spazio medievale, ha prodotto una serie di piccole sculture in scagliola, di grande impatto emotivo e di grandissima qualità formale, in cui si sottolinea l’intima qualità di ogni singolo corpo ed espressione totalmente legata alla pluralità di esperienze e sentimenti, stratificate e mutanti l’una rispetto all’altra.

La chiesa dell’Addolorata è invece diventata il luogo dell’esperienza spazio-musicale grazie al raffinatissimo lavoro di Domenico Stranieri che, individuando le vibrazioni sonore di ogni singolo materiale e/o oggetto presente nello spazio, attraverso un sapiente lavoro di campionatura e armonizzazione sonora elettronica, ha permesso ai fruitori di percepire la spazialità della chiesa grazie all’immersione totale in uno spazio ecclesiastico trasformato in spazio sonoro.